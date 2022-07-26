A101'de bu hafta! A101 marketleri aktüel ürünler kataloğu yayımda! 3'lüsü 27 TL'ye satılıyor! 4,5 litrelik Ayçiçek yağında indirim

A101'de bu hafta ayçiçek yağlarına indirim geldi. Yeni A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Kataloğa bakanlar zincir marketlerine akın etmeye başladı. Yeni haftanın kataloğunda 4,5 litrelik Yudum marka ayçiçek yağının 184 TL'den düştüğü görülüyor. 29 Temmuz'a kadar A101 marketlerinde 164 TL'den satılacak. Tat marka 3'lü sos paketi de sadece 27 TL'den satılıyor. Ayrıca elektronik eşyalara da indirim yapıldı. Tüm küçük aletlerde kampanya başladı. İşte A101 2022 aktüel ürünleri tam liste...