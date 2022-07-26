A101'de bu hafta! A101 marketleri aktüel ürünler kataloğu yayımda! 3'lüsü 27 TL'ye satılıyor! 4,5 litrelik Ayçiçek yağında indirim
A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste araştırılıyor. Pazartesi itibariyle vatandaşlar market alışverişi için ilk önce aktüel ürünler kataloğunu inceliyor. Yeni haftanın merakla beklenen A101 aktüel ürünleri sergilendi. Bu hafta A101 marketlerinde gıdadan elektronik ürünlere, tekstilden teknolojik aletlere 7'den 70'e aranılan her türlü ihtiyaçlar zincir marketlerinde uygun fiyata satışa çıktı. 29 Temmuz'a kadar sürecek indirimlerden faydalanmak isteyenler için kataloğun tamamı haberimizde...
26.07.2022 09:50 - Son Güncelleme: 26.07.2022 09:51
A101'de bu hafta ayçiçek yağlarına indirim geldi. Yeni A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Kataloğa bakanlar zincir marketlerine akın etmeye başladı. Yeni haftanın kataloğunda 4,5 litrelik Yudum marka ayçiçek yağının 184 TL'den düştüğü görülüyor. 29 Temmuz'a kadar A101 marketlerinde 164 TL'den satılacak. Tat marka 3'lü sos paketi de sadece 27 TL'den satılıyor. Ayrıca elektronik eşyalara da indirim yapıldı. Tüm küçük aletlerde kampanya başladı. İşte A101 2022 aktüel ürünleri tam liste...