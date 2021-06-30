ATM'den hemen çekebilirsiniz! Milyonlara 500, 625, 750, 850, 875, 1.050, 1.300 ve 2.100 lira ödeniyor! Ve sonunda netleşti!

ATM'den hemen çekebilirsiniz! Emeklilere özel sunulan tüm imkânlar Haziran 2021'de değişiyor. 500, 625, 750, 850, 875, 1.050, 1.300 ve 2.100 lira ödeniyor! Emeklilere promosyon ödemeleri yapan bankalar, bu ödemeleri emeklilerin bazı koşulları yerine getirmesi halinde yapmaktadır. Ücretini bir bankadan alma lafı veren emeklilere, o banka tarafından promosyon ödemesi yapılmaktadır. Ancak bu ödeme için bazı koşullar yerine getirilir. Bankalar emekliler ile 3 sene uyuşarak ücretlerini bankalarından sürükleme lafı almaktadır. Emekli maaş promosyonu kampanyasından faydalanmak isteyenler için bazı koşullar açıkladı.

30.06.2021 09:17 - Son Güncelleme: 30.06.2021 09:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





