Asgari ücrete eşitlensin talebi! Onaylandığı saniye emekliye 1.325 TL zam! 12.7 milyon bu gelişmeye kulak misafiri olacak
12.7 milyondan fazla emekli vatandaş Temmuz'un 5'inde maaşlarına yapılacak zam tutarına kilitlendi. Zam belirleme konusunda ilk ayın 6 ayın enflasyon rakamları belirleyici olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisi vatandaşların çeşitleri talepleri öne çıkıyor. Bilindiği üzere son olarak en düşük emekli maaşı 1.500 lira olarak belirlenmişti. Konu hakkında emeklilerin taleplerinin açıklayan Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi gerektiğini ifade etti. Eğer bu karar gündeme gelip onaylanırsa en düşük emekli maaşında 1.325 lira artış yaşanacak.
Asgari ücrete eşitlensin talebi! Onaylandığı saniye emekliye 1.325 TL zam! 12.7 milyon bu gelişmeye kulak misafiri olacak. Temmuz ayında maaşlarına yansıtılacak zam tutarını merak eden milyonlarca emekli gelecek hafta pazartesi gününe odaklandı. Emekli vatandaşlar taleplerini tek tek iletiyor. Son olarak Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün maaşlarla ilgili bir açıklama yaptı. Ergün, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi gerektiğini açıkladı. Eğer bu talep onaylanırsa en düşük emekli maaşı 1.325 TL zamlanacak.