Vav TV İzle

Asgari ücrete eşitlensin talebi! Onaylandığı saniye emekliye 1.325 TL zam! 12.7 milyon bu gelişmeye kulak misafiri olacak

12.7 milyondan fazla emekli vatandaş Temmuz'un 5'inde maaşlarına yapılacak zam tutarına kilitlendi. Zam belirleme konusunda ilk ayın 6 ayın enflasyon rakamları belirleyici olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisi vatandaşların çeşitleri talepleri öne çıkıyor. Bilindiği üzere son olarak en düşük emekli maaşı 1.500 lira olarak belirlenmişti. Konu hakkında emeklilerin taleplerinin açıklayan Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi gerektiğini ifade etti. Eğer bu karar gündeme gelip onaylanırsa en düşük emekli maaşında 1.325 lira artış yaşanacak.

29.06.2021 16:07 - Son Güncelleme: 29.06.2021 16:07
Asgari ücrete eşitlensin talebi! Onaylandığı saniye emekliye 1.325 TL zam! 12.7 milyon bu gelişmeye kulak misafiri olacak

Asgari ücrete eşitlensin talebi! Onaylandığı saniye emekliye 1.325 TL zam! 12.7 milyon bu gelişmeye kulak misafiri olacak. Temmuz ayında maaşlarına yansıtılacak zam tutarını merak eden milyonlarca emekli gelecek hafta pazartesi gününe odaklandı. Emekli vatandaşlar taleplerini tek tek iletiyor. Son olarak Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün maaşlarla ilgili bir açıklama yaptı. Ergün, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi gerektiğini açıkladı. Eğer bu talep onaylanırsa en düşük emekli maaşı 1.325 TL zamlanacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Asgari ücrete eşitlensin talebi! Onaylandığı saniye emekliye 1.325 TL zam! 12.7 milyon bu gelişmeye kulak misafiri olacak

ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE YÜKSELTİLSİN TALEBİ

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi gerektiğini söyledi.

Asgari ücrete eşitlensin talebi! Onaylandığı saniye emekliye 1.325 TL zam! 12.7 milyon bu gelişmeye kulak misafiri olacak

Ergün şöyle konuştu;

"TÜED olarak tüm emekli ve hak sahiplerimizin hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmek için büyük bir özveriyle çalışıyoruz.

Asgari ücrete eşitlensin talebi! Onaylandığı saniye emekliye 1.325 TL zam! 12.7 milyon bu gelişmeye kulak misafiri olacak

Bu çalışmalarımız neticesinde bayram ikramiyesi, banka promosyonu, düşük emekli aylıklarının yükseltilmesinin de aralarında olduğu birçok talebimiz karşılık buldu. Bu uygulamalarda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."

Asgari ücrete eşitlensin talebi! Onaylandığı saniye emekliye 1.325 TL zam! 12.7 milyon bu gelişmeye kulak misafiri olacak

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, açıklamasında, asgari ücretin 2021 için net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendiğini anımsattı.