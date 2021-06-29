Asgari ücrete eşitlensin talebi! Onaylandığı saniye emekliye 1.325 TL zam! 12.7 milyon bu gelişmeye kulak misafiri olacak. Temmuz ayında maaşlarına yansıtılacak zam tutarını merak eden milyonlarca emekli gelecek hafta pazartesi gününe odaklandı. Emekli vatandaşlar taleplerini tek tek iletiyor. Son olarak Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün maaşlarla ilgili bir açıklama yaptı. Ergün, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi gerektiğini açıkladı. Eğer bu talep onaylanırsa en düşük emekli maaşı 1.325 TL zamlanacak.