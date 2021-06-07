ATM'den çekin 2.000 TL'ye yükseldi! İNG, TEB, Finansbank, Halkbank, Garanti, TEB, Yapı kredi...
İNG, TEB, Finansbank, Halkbank, Garanti, TEB, Yapı kredi, Ziraat Bankası... ATM'den çekin 2.000 TL'ye yükseldi! Emekliler artık bankalardan promosyon paralarını zamlı alacak. Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde etkin olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan kişilere verilen paradır.
Emeklilere banka promosyonları 2021 ile beraber yükselirken emekliler ise yeni rakamların belli olmasının ardından hangi banka promosyon fazla veriyor, emeklilere en çok promosyon veren banka hangisi sorusunun yanıtını arıyor. Bu bağlamda promosyon ödemeleri 2 bin 500 liraya kadar yükseldi. Bu ay emekli olanlar, ve 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar maaşa göre en az 500, 625, 750 lira alacak.
GARANTİ BANKASI EMEKLİLERE NE KADAR PROMOSYON VERİYOR 2021?
Emeklilere maaş promosyonu yanı sıra özel ihtiyaç kredisi desteği de sunan Garanti Bankası emeklilere özel ihtiyaç kredisi paketinde faiz oranını yüzde 1.24 olarak uyguluyor. Garanti Bankası emekli maaş promosyonu Aralık ayı 2020 rakamı ise;