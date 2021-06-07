ATM'den çekin 2.000 TL'ye yükseldi! İNG, TEB, Finansbank, Halkbank, Garanti, TEB, Yapı kredi...

Emeklilere banka promosyonları 2021 ile beraber yükselirken emekliler ise yeni rakamların belli olmasının ardından hangi banka promosyon fazla veriyor, emeklilere en çok promosyon veren banka hangisi sorusunun yanıtını arıyor. Bu bağlamda promosyon ödemeleri 2 bin 500 liraya kadar yükseldi. Bu ay emekli olanlar, ve 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar maaşa göre en az 500, 625, 750 lira alacak.