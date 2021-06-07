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ATM'den çekin 2.000 TL'ye yükseldi! İNG, TEB, Finansbank, Halkbank, Garanti, TEB, Yapı kredi...

İNG, TEB, Finansbank, Halkbank, Garanti, TEB, Yapı kredi, Ziraat Bankası... ATM'den çekin 2.000 TL'ye yükseldi! Emekliler artık bankalardan promosyon paralarını zamlı alacak. Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde etkin olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan kişilere verilen paradır.

07.06.2021 08:21 - Son Güncelleme: 20.06.2021 16:18
ATM'den çekin 2.000 TL'ye yükseldi! İNG, TEB, Finansbank, Halkbank, Garanti, TEB, Yapı kredi...

Emeklilere banka promosyonları 2021 ile beraber yükselirken emekliler ise yeni rakamların belli olmasının ardından hangi banka promosyon fazla veriyor, emeklilere en çok promosyon veren banka hangisi sorusunun yanıtını arıyor. Bu bağlamda promosyon ödemeleri 2 bin 500 liraya kadar yükseldi. Bu ay emekli olanlar, ve 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar maaşa göre en az 500, 625, 750 lira alacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
ATM'den çekin 2.000 TL'ye yükseldi! İNG, TEB, Finansbank, Halkbank, Garanti, TEB, Yapı kredi...

HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU ÖDÜYOR?

AKBANK: 500, 625, 750 lira.

DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira.

ATM'den çekin 2.000 TL'ye yükseldi! İNG, TEB, Finansbank, Halkbank, Garanti, TEB, Yapı kredi...

FİBABANKA: 500, 625, 750 lira.

GARANTİ BBVA: 800, 1.000, 1.200 lira.

ATM'den çekin 2.000 TL'ye yükseldi! İNG, TEB, Finansbank, Halkbank, Garanti, TEB, Yapı kredi...

ING: 750 liraya varan promosyona ilaveten Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira nakit promosyon veriyor. Böylece 3 yıl için ek bin 800, toplamda ise 2 bin 550 liraya varan promosyon alınabiliyor.

ATM'den çekin 2.000 TL'ye yükseldi! İNG, TEB, Finansbank, Halkbank, Garanti, TEB, Yapı kredi...

GARANTİ BANKASI EMEKLİLERE NE KADAR PROMOSYON VERİYOR 2021?

Emeklilere maaş promosyonu yanı sıra özel ihtiyaç kredisi desteği de sunan Garanti Bankası emeklilere özel ihtiyaç kredisi paketinde faiz oranını yüzde 1.24 olarak uyguluyor. Garanti Bankası emekli maaş promosyonu Aralık ayı 2020 rakamı ise;