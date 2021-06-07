32 günlük vadeli mevduat faizlerinde 100 bin TL'ye en yüksek kazancı hangi banka veriyor?
Peş peşe açıklamalar yapıldı. 32 günlük vadeli mevduat faizlerinde 100 bin TL'ye en yüksek kazancı hangi banka veriyor? Sorusunun yanıtları merak ediliyor. Türkiye ekonomisinde kararsız bir görüntü ortaya çıkması ve enflasyon çekinceleri sebebiyle vatandaşlar Türk lirası türünden varlıklarını koruma altına alabilmenin yollarını inceliyorlar.
07.06.2021 08:19
- Son Güncelleme: 20.06.2021 15:33
Bankaların mevduat faiz oranlarında değişiklikler meydana gelmeye devam ediyor. Bankada parası olanlar veya Türk lirası cinsinden varlıklarını banka mevduatına yatırmak isteyen vatandaşlar 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranlarını merak ediyorlar. Bankaların mevduat faiz oranları yüzde kaç oldu? 100 Bin TL'nin aylık faiz getirisi hangi bankada kaç TL olur?