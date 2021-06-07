537,85 TL taksit ödemeyi kabul edenlere anında 7.000 TL hesaplara yatıyor! Almak için bunu yapmanız yeter!
Nakit sıkıntısı çekenler için müjde! Peş peşe güzel haberler geldi. Kamu bankası Vakıfbank vatandaşlar için 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi başvurularını paylaştı. 36 aya varan vade oranlarıyla kredi finansmanınızı şimdi alıp yaz sonunda ödemeye başlayabilirsiniz! Kamu bankaları her zaman olduğu gibi yine vatandaşlarımızın taleplerine göre kredi paketleri sunmaya devam ediyor. Kamu bankalarından biri olan Vakıfbank'ta müşterilerinin taleplerini görmezden gelmedi. 3 ay ertelemeli ihtiyaç finansmanı için başvuruları başlattı. Bu kredi kampanyasıyla birlikte vatandaşlar nakit desteğini şimdi alırken ödemeye Eylül ayında başlıyor. Yaz sonuna kadar kredi derdine düşmüyor!
537,85 TL taksit ödemeyi kabul edenlere anında 7.000 TL hesaplara yatıyor! Kamu bankası Vakıfbank vatandaşlar için 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi başvurularını paylaştı. Vakıfbank müşterilerine özel tüm ihtiyaçları için 36 aya varan vade imkanları sunuyor. Cazip ve düşük faiz oranlarının yanı sıra banka esnek ödeme seçenekleri de veriyor. Koronavirüs sebebiyle bankalar ihtiyaç kredileri için faiz oranlarında da güncellemeye gitti. Vakıflabank kredi faiz oranları yükseldi. Üstelik başvurular için vatandaşlarımızın Vakıfbank şubelerine gitmesi de gerekmiyor. Pandemi döneminde evden çıkmak istemeyen vatandaşlarımız Vakıfbank mobil bankacılık ya da internet şubesinden kolayca kredilerine başvuru yapabilirler.