ATM’den anında 500- 625-750 lira ödeniyor! Yakınını getirene de ayrıca ödeme var! Onu seçip paranızı hemen alabilirsiniz!

KAMPANYALARLA ARTIYOR

Maaşa göre en düşük promosyon tutarları 500, 625, 750 lira. Özel bankaların kampanyalarıyla tutar daha da artıyor.

Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma şartıyla yüksek ödeme yapıyor.

Bazı bankalar ödemeyi bin 750 liraya kadar yükseltti. Emekli yakınına getirenlere de 250 lira ödeme yapanlar var.