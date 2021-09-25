ATM'den anında 500- 625-750 lira ödeniyor! Yakınını getirene de ayrıca ödeme var! Onu seçip paranızı hemen alabilirsiniz!
Emekliler her sene 3 senede bir promosyon alma hakkına sahip oluyor. 2017'de başlayan program vasıtası ile birtakım emekliler ikinci promosyonunu cebine koyarken, programdan yeni emekliler de yararlanıyor. 3 senelik süreçte emeklilere maaşına göre en az 625 ya da 750 lira promosyon öderken, kampanyalarla tutar 2 bin liraya kadar çıkıyor. Fakat banka seçerken dikkatli olunması gerekiyor. Bankaların promosyon konusundaki yarışı devam eder iken bir yandan müşteri kazanmak isteyen bankalar tekliflerinde de bu sebeple güncellemeye gidiyor. Şimdilik ödemesini almamış olan emekliler amacıyla bütün bankaların verilen tutarları derledik.
Bankanızı seçip paranızı hemen alabilirsiniz! Bankaların promosyon yarışı devam eder iken şimdilik ödeme almamış olanlar verdiği tutarları öğrenmek amacıyla incelemeye koyuldu. Emeklilerin maaşlarına göre en az 500- 625-750 lira ödenirken, kampanyalarla tutar 2 bin, 2 bin 500 liraya kadar yükseliyor. Bugüne kadar milyonlarca emekli, banka promosyonu ile ek gelire kazandı. Bu tutar 3 senede bir emeklinin maaşını alabilmek amacıyla seçtiği banka doğrultusundan hesaba yatırılıyor ve ATM'den çekiliyor.
KAMPANYALARLA ARTIYOR
Maaşa göre en düşük promosyon tutarları 500, 625, 750 lira. Özel bankaların kampanyalarıyla tutar daha da artıyor.
Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma şartıyla yüksek ödeme yapıyor.
Bazı bankalar ödemeyi bin 750 liraya kadar yükseltti. Emekli yakınına getirenlere de 250 lira ödeme yapanlar var.
İşte bankaların sunduğu teklifler;
İNG bank: MAAŞA göre 675, 850, 1.000 lira. 2 otomatik fatura talimatı verenlere ilaveten 500 lira.
Garanti: MAAŞINI taşıyanlara 1.000, 1.250, 1.500 lira. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her bir arkadaşı için 150 lira.
Yapı kredi: MAAŞA göre 1.200, 1.500, 1.750 lira. Emekli yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira.
Fibabank: MAAŞA göre 500, 625, 750 lira.