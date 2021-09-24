SGK harekete geçti! 1 Ekim'de başlıyor! 3 ay içerisinde başvuru zorunlu
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından, mevzuat gereği tebliği gereken tüm evraklar elektronik ortamda tebliğ edilecek. Söz konusu yönetmelik 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak. Sisteme 3 ay içerisinde başvuru yapılması ise zorunlu.
"Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.
SGK'nin elektronik ortamda yapacağı tebliğ işlemlerine yönelik usul ve esasları belirleyen yönetmelik, 1 Ekim 2021'den itibaren yürürlüğe girecek.
SGK tarafından, mevzuat gereği tebliği gereken tüm evraklar, muhataplara ilişkin yönetmelikte belirlenen hükümler çerçevesinde elektronik ortamda tebliğ edilecek. Ancak elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması halinde, kendilerine elektronik tebligat yapılması gerekenlere diğer usullerle de tebligat yapılabilecek.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 88. maddesine istinaden işverenler yönetmelikte belirlenen sürelerde elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorunda olacak.
İŞVERENLER ÜÇ AY İÇİNDE BAŞVURU YAPMAKLA YÜKÜMLÜ OLACAK
Elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, SGK tarafından belirlenen sistem üzerinden, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içinde başvuru yapmakla yükümlü olacak.
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenlerin de sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde, Kurumca belirlenen sistem üzerinden başvuru yapması gerekecek.