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SGK harekete geçti! 1 Ekim'de başlıyor! 3 ay içerisinde başvuru zorunlu

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından, mevzuat gereği tebliği gereken tüm evraklar elektronik ortamda tebliğ edilecek. Söz konusu yönetmelik 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak. Sisteme 3 ay içerisinde başvuru yapılması ise zorunlu.

24.09.2021 17:05 - Son Güncelleme: 24.09.2021 17:05
SGK harekete geçti! 1 Ekim’de başlıyor! 3 ay içerisinde başvuru zorunlu

"Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

SGK'nin elektronik ortamda yapacağı tebliğ işlemlerine yönelik usul ve esasları belirleyen yönetmelik, 1 Ekim 2021'den itibaren yürürlüğe girecek.

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SGK harekete geçti! 1 Ekim’de başlıyor! 3 ay içerisinde başvuru zorunlu

Yönetmeliğin uygulanmasında, teslim, bilgilendirme ve belgelendirme ile bilgi güvenliğinin sağlanması, kişisel verilerin korunması, entegrasyon ve iş birliğinin, hizmet kalitesinin, ulusal ve uluslararası standartların sağlanması ilkeleri göz önüne alınacak.

SGK harekete geçti! 1 Ekim’de başlıyor! 3 ay içerisinde başvuru zorunlu

SGK tarafından, mevzuat gereği tebliği gereken tüm evraklar, muhataplara ilişkin yönetmelikte belirlenen hükümler çerçevesinde elektronik ortamda tebliğ edilecek. Ancak elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması halinde, kendilerine elektronik tebligat yapılması gerekenlere diğer usullerle de tebligat yapılabilecek.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 88. maddesine istinaden işverenler yönetmelikte belirlenen sürelerde elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorunda olacak.

SGK harekete geçti! 1 Ekim’de başlıyor! 3 ay içerisinde başvuru zorunlu

Diğer muhataplar isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik ortamda tebligat yapılmasını talep edebilecek.

İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını isteyen kişiler bu sistemi kullanmak zorunda olacak ve daha sonra bu kapsamdan çıkamayacak.

SGK harekete geçti! 1 Ekim’de başlıyor! 3 ay içerisinde başvuru zorunlu

İŞVERENLER ÜÇ AY İÇİNDE BAŞVURU YAPMAKLA YÜKÜMLÜ OLACAK
Elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, SGK tarafından belirlenen sistem üzerinden, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içinde başvuru yapmakla yükümlü olacak.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenlerin de sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde, Kurumca belirlenen sistem üzerinden başvuru yapması gerekecek.

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