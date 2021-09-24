Kış geldi, para, kömür ve kıyafet, kira destekleri de başladı! Başvuran ihtiyaç sahibi herkes alabiliyor! Soğuk havalar gelmeden...

Kışın gelmesiyle valilikler, belediyeler ve kaymakamlıklar harekete geçti. Başvuran yardıma ihtyacı olan her vatandaşımız yardımlardan faydalanabilecek. Soğuk havalar gelmeden özellikle kıyafet ve yakacak yardımları büyük önem arz ediyor. Bunların yanı sıra eşi cezaevinde olan kadınlara, çocuğunu okutanlara, evinde engelli ya da yaşlısı olanlara, hamile olanlara nakit ya da gıda, malzeme desteği veriliyor. Eylül, Ekim ayında başvuru yapmak mümkün. Bu desteklerden yararlanabilmek için vali, belediye ya da kaymakamlıklar tarafından istenen şartların taşınması gerekiyor. Peki bu şartlar nelerdir? Başvurular nasıl yapılır? İşte detaylar...