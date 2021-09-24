Kış geldi, para, kömür ve kıyafet, kira destekleri de başladı! Başvuran ihtiyaç sahibi herkes alabiliyor! Soğuk havalar gelmeden...
Sosyal devlet anlayışıyla Türkiye'de valilik, belediye ve kaymakamlıklar maddi durumu yetersiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlara bir çok alanda destek sunmaktadır. Eylül ve Ekim ayında da destekler devam ediyor. Başvurular başladı. Kira yardımı, Çocuk yardımı, Dul kadınlara destek yardımları, Bebek maması ve bez yardımı, Engelli raporu sahiplerine maaş yardımı, Gıda ve Kıyafet desteği gibi daha bir çok kalemde ödemeler yapılıyor. Peki başvurular nasıl yapılır? Yardım desteklerinden yararlanabilmek için öncelikle kişide şartların taşınması gerekiyor. Ardından ise e-Devlet ve ya birebir ilgili yere giderek başvuru işlemlerinin yapılması gerekiyor. İşte desteklerin tamamı ve başvurular hakkında tüm detaylar...
Kışın gelmesiyle valilikler, belediyeler ve kaymakamlıklar harekete geçti. Başvuran yardıma ihtyacı olan her vatandaşımız yardımlardan faydalanabilecek. Soğuk havalar gelmeden özellikle kıyafet ve yakacak yardımları büyük önem arz ediyor. Bunların yanı sıra eşi cezaevinde olan kadınlara, çocuğunu okutanlara, evinde engelli ya da yaşlısı olanlara, hamile olanlara nakit ya da gıda, malzeme desteği veriliyor. Eylül, Ekim ayında başvuru yapmak mümkün. Bu desteklerden yararlanabilmek için vali, belediye ya da kaymakamlıklar tarafından istenen şartların taşınması gerekiyor. Peki bu şartlar nelerdir? Başvurular nasıl yapılır? İşte detaylar...
BELEDİYELERİN YARDIMLARI NELERDİR?
- Belediye yaşlı bakım hizmetleri
- Şehit ve gazi yakınlarına yardım
- Fakir ailelere kira yardımı
- Sağlık ve ilaç yardımı
- Bebekler için bez ve mama yardımı
- Engelli yardımları
- Kırtasiye yardımı
- Öğrencilere okul yardımı
- Belediye bursu
- Giyecek yardımı
- Sosyal yardım kartı
- Belediye yardım parası
- Odun ve kömür yardımı
- Gıda ve erzak yardımı
- Muhtaç asker ailesi yardımı
BELEDİYE YARDIMLARI İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Belediyeler, ihtiyacı olup başvuruda bulunanlara ya erzak kolisi veriyor ya da kupon ve ya nakdi yardım yapıyor. Yardımlar belediye tarafından yapıldığından her belediye başvurularda farklı belgeler isteyebilir, ya da şartları farklı olabilir. Bu nedenle oturduğunuz semtteki belediyeye giderek yardımlar hakkında bilgi alabilirisiniz.
BELEDİYE YARDIMI İÇİN GEREKEN BELGELER!
Genel olarak belediyelerin yardım için istediği belgeler aşağıdaki gibidir;
- Nüfus cüdanı fotokopisi
- Dilekçe
- Muhtaçlık belgesi (Muhtarlıktan alabilirsiniz)
- Ayrıca belediyeler farklı belgeler de talep edebilir. Bu nedenle başvuru öncesinde belediyelerde bilgi almalısınız.
- TC kimlik numaranızın yazdığı kimlik belgeniz
- Yardım dilekçesi
- Sağlık provizyon aktivasyon belgesi. Bu belge Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınır. Bu belgenin istenmesinin sebebi, kişinin çalışıp çalışmadığını görebilmektir.
- Muhtarlıktan alınmış ikametgah belgesi
- Üzerine kayıtlı araç olmadığına dair belge
KAYMAKAMLIK YARDIMLARI NELERDİR?
Kaymakamlıkların da sağladığı yardımlar şu şekilde;
1-) 1. Grup Yardımlar Kadınlar için;
Çocuk yardımı,
Doğum yardım parası,
Eşi cezaevine giren kadınlar için sağlanan sosyal yardımlar,
Dul kadınlara destek yardımları,
Şartlı gebelik için maddi yardımlar,
Bebek maması ve bez yardımı,
2-) 2. Grup Yardımlar Sağlık Alanında
Muhtaçlık maaşları,
Sosyal destek yardımları,
Tıbbi malzeme desteği,
Yatalak hasta bezi yardımları,
Engelli raporu sahiplerine maaş yardımı,
Evde bakım parası ödemeleri,
Şartlı sağlık destekleri.