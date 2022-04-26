RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi ATM'den 60 saniyede ceplere akacak! Maaşa ek 3.000 TL: 3 yılda 1 kaçıran bir daha bulamaz! Tek şart emekli maaşı almak! SSK, Bağkur, 4C'li...

ATM'den 60 saniyede ceplere akacak! Maaşa ek 3.000 TL: 3 yılda 1 kaçıran bir daha bulamaz! Tek şart emekli maaşı almak! SSK, Bağkur, 4C'li...

Emeklilere bayram tadında bir haber daha geldi. Emekli maaşını bu bankalardan çekme sözü veren emekli kişilerin hesabına yüzlerce lira aktarılacak. Emekli vatandaşların alacakları promosyon ödemeleri maaşlarına ve bankalara göre farklılık gösterebiliyor. Bazı bankalar ön koşulsuz promosyon ödemeleri gerçekleştirirken birtakım bankalar ise otomatik ödeme talimatı ile emekli vatandaşlara promosyon ödemelerini yatırıyor. Emeklilere 2 bin 750 liraya varan promosyon verilirken; yakınını getirenlere, kart ile harcama yapanlara, otomatik ödeme talimatı verenlere ek ödemeler de yapılıyor. Kazanç 3 bin liraya kadar çıkıyor. İşte 2022 en güncel banka banka promosyon ödemeleri!

takvim.com.tr
26.04.2022 11:58 - Son Güncelleme: 26.04.2022 11:58
ATM’den 60 saniyede ceplere akacak! Maaşa ek 3.000 TL: 3 yılda 1 kaçıran bir daha bulamaz! Tek şart emekli maaşı almak! SSK, Bağkur, 4C’li...

Bankalardan ardı ardına açıklamalar yapılmaya başlandı. Bu bağlamda emekliler için ek ödemeler gelmeye devam ediyor. Vakıfbank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Halkbank, İNG ve diğer bankalar Nisan ayı emekli promosyonlarını açıkladı. Bu anlamda bankalar resmi internet sitelerinde gerçekleştirdikleri açıklamalarda emekli promosyon ücretlerini duyurdular. Haberimiz içerisinde en güncel banka banka promosyon ödemelerine ulaşabilirsiniz...

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ATM’den 60 saniyede ceplere akacak! Maaşa ek 3.000 TL: 3 yılda 1 kaçıran bir daha bulamaz! Tek şart emekli maaşı almak! SSK, Bağkur, 4C’li...

EMEKLİLERE banka promosyonu fırsatı sürüyor.

ATM’den 60 saniyede ceplere akacak! Maaşa ek 3.000 TL: 3 yılda 1 kaçıran bir daha bulamaz! Tek şart emekli maaşı almak! SSK, Bağkur, 4C’li...

Taban promosyon tutarı maaşı bin 500 liranın altında olanlarda 500, bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlarda 625, 2 bin 500 liranın üzerinde olanlarda ise 750 lira olarak uygulanırken, özel bankaların kampanyalarıyla tutar yükseliyor.

ATM’den 60 saniyede ceplere akacak! Maaşa ek 3.000 TL: 3 yılda 1 kaçıran bir daha bulamaz! Tek şart emekli maaşı almak! SSK, Bağkur, 4C’li...

Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor. Nisan ayı kampanyalarında 2 bin 750 liraya varan promosyon ödenirken, emeklilere sunulan fayda 3 bin liraya kadar çıkıyor.

ATM’den 60 saniyede ceplere akacak! Maaşa ek 3.000 TL: 3 yılda 1 kaçıran bir daha bulamaz! Tek şart emekli maaşı almak! SSK, Bağkur, 4C’li...

İşte 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar için özel bankaların bazı kampanyaları:

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