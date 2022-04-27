Paraya ihtiyacı olanlara her ay nakit 1.474,07 TL maaş! Hemen başvuru yapın anında alın! Biraz önce belli oldu!

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, vakfiyelerde yer alan şartların yerine getirilmesinin sağlanması amacıyla ihtiyaç sahiplerine muhtaç aylığı bağlanmaktadır. Muhtaç aylığından yararlanma şartlarının karşılanması ile vatandaşlara ilgili ödemeler yapılmaktadır. Son dönemde söz konusu ödemeleri araştıran kişi sayısının artması ile vatandaşların bu destekten nasıl yararlanacaklarını da merak ettikleri görülüyor.