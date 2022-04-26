Bankaya kimliğiyle başvuru yapana 2.750 TL karşılıksız ödeme! Eski yeni emekli maaşı olan herkesi kapsıyor!
Emeklilere bankalar tarafından verilen promosyon miktarları oldukça merak ediliyor. Bankaların kampanyaları hız kazandı. Emeklilere 2 bin 750 liraya varan promosyon verilirken yakınını getirenlere, kart ile harcama yapanlara, otomatik ödeme talimatı verenlere ek ödemeler yapılıyor. Kazanç 3 bin liraya kadar çıkıyor. Bankalara göre 2022 emekli promosyon miktarları hakkında bilgi almak ve online olarak kolayca tek tek şube gezmeden görmek isteyenler için haberimizde hangi bankanın ne kadar emekli promosyon ödemesi yaptığını haberimizden inceleyebilirsiniz.
Emeklilere banka promosyonu fırsatı sürüyor. Taban promosyon tutarı maaşı bin 500 liranın altında olanlarda 500, bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlarda 625, 2 bin 500 liranın üzerinde olanlarda ise 750 lira olarak uygulanırken, özel bankaların kampanyalarıyla tutar yükseliyor.
Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor. Nisan ayı kampanyalarında 2 bin 750 liraya varan promosyon ödenirken, emeklilere sunulan fayda 3 bin liraya kadar çıkıyor. İşte 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar için özel bankaların bazı kampanyaları:
* FİBABANKA: Maaşa göre 500, 625, 750 lira veriyor.
* GARANTİ BBVA: Maaşa göre 1.650, 2.100, 2.500 lira ödüyor. Emekli yakınını davet edenlere de gelen her bir kişi için 250 lira veriyor. Ayrıca emekli maaşını 31 Mart tarihine kadar taşıyıp ilk defa kart başvurusu yapanların tek seferde gerçekleştirecekleri 200 lira ve üzeri ilk harcamaya 100 lira bonus imkanı sunuyor.