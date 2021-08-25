Askere 1.100 TL destek veriliyor! Asker ailesine devlet desteği müjdesi! Er ve erbaşların ailelerine düzenli nakit yardımı...

Devlet mecburi askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların ailelerine derli toplu nakit yardımı yapıyor. Askere giden kişi evli ise, programdan resmi nikâhlı eşi faydalandırılır. Askere giden kişi bekâr ise başvuru önceliği annenindir; anne hayatta değil ise baba başvuruda bulunabilir. 2022 sayılı Kanuna göre Yaşlılık- Engelli Maaşı alan ve eşi/oğlu askerde olan kişiler ayrıca bu yardım programından da Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından muhtaçlık kararı verilmesi şartıyla faydalanabilmektedir.