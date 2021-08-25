Askere 1.100 TL destek veriliyor! Asker ailesine devlet desteği müjdesi! Er ve erbaşların ailelerine düzenli nakit yardımı...
Asker ailesine devlet desteği: 800 TL aileye, 300 TL askere anında veriliyor. Buna, 'Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Programı' deniyor. Ödeme 2 ayda bir yapılıyor, aylık 400 lira olmak üzere 2 ayda toplam 800 lira şeklinde PTT'ye yatırılıyor. Bu yardım en çok 12 ay yapılıyor. Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Programı askerlik süresince devam etmekte olup en fazla on iki ay sürmektedir. Muhtaç Asker Ailesi yardım programında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuru yaptığınız tarih baz alındığından, sadece kabul edilme tarihiyle ilgili geriye dönük ödeme alınabilir. İade edilen ödemelerle ilgili geriye yönelik ödeme alınamamaktadır.
Devlet mecburi askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların ailelerine derli toplu nakit yardımı yapıyor. Askere giden kişi evli ise, programdan resmi nikâhlı eşi faydalandırılır. Askere giden kişi bekâr ise başvuru önceliği annenindir; anne hayatta değil ise baba başvuruda bulunabilir. 2022 sayılı Kanuna göre Yaşlılık- Engelli Maaşı alan ve eşi/oğlu askerde olan kişiler ayrıca bu yardım programından da Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından muhtaçlık kararı verilmesi şartıyla faydalanabilmektedir.
Ayrıca, 18 yaşından ufak muhtaç asker çocuklarına oluşturulan aylık ödeme de yüzde 50 artışla 100 liradan 150 liraya çıkarıldı. Ödeme iki ayda bir yapılıyor. Yani iki ayda 300 lira verilmiş oluyor.
Bekar askerin anne ya da babası boşanmışsa asker kiminle eş güdümlü yaşıyorsa (anne ya da baba) o vatandaş başvurabiliyor. Başvurular illerde valilik, ilçelerde ise kaymakamlık içeriğinde etkinlik gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılıyor. 'Vakıf Mütevelli Heyeti' sosyal araştırma raporları tarafında ideal görürse yardım kararını onaylıyor.