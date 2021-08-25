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Haberler Ekonomi Memura enflasyon farkı, zam, yiyecek yardımı, tazminat, aile yardımı, kıdem ücreti... 6. Dönem Toplu Sözleşme'nin tüm maddeleri

Memura enflasyon farkı, zam, yiyecek yardımı, tazminat, aile yardımı, kıdem ücreti... 6. Dönem Toplu Sözleşme'nin tüm maddeleri

Memur ve memur emeklisi için 6'ncı dönem toplu sözleşme süreci uzlaşı ile tamamlanmıştı. Sözleşmeye ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Toplu Sözleşme'de memurların merakla beklediği enflasyon farkı, zam, yiyecek yardımı, tazminat, aile yardımı ve kıdem ücreti gibi detaylar da ortaya çıktı. İşte milyonlarca memuru yakından ilgilendiren sözleşmenin maddeleri.

25.08.2021 09:21 - Son Güncelleme: 25.08.2021 09:42
Memura enflasyon farkı, zam, yiyecek yardımı, tazminat, aile yardımı, kıdem ücreti... 6. Dönem Toplu Sözleşme’nin tüm maddeleri

Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7 artış yapıldı.

Artış, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 oldu. Bu zamlara enflasyon farkı da eklendi. 135 lira olan toplu sözleşme ikramiyesi de 400 liraya çıkarıldı.

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Memura enflasyon farkı, zam, yiyecek yardımı, tazminat, aile yardımı, kıdem ücreti... 6. Dönem Toplu Sözleşme’nin tüm maddeleri

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Uzlaşı ile tamamlanan 6'ncı dönem toplu sözleşme sürecine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş oldu.

Memura enflasyon farkı, zam, yiyecek yardımı, tazminat, aile yardımı, kıdem ücreti... 6. Dönem Toplu Sözleşme’nin tüm maddeleri

BAKAN BİLGİN'İN AÇIKLAMALARI
4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümet ile memur sendikaları arasında uzlaşma sağlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, sendikalarla uzlaşmanın, sözleşme yapmanın kolay bir iş olmadığını söyledi.

Memura enflasyon farkı, zam, yiyecek yardımı, tazminat, aile yardımı, kıdem ücreti... 6. Dönem Toplu Sözleşme’nin tüm maddeleri

Türkiye ekonomisinin büyüdüğüne dikkat çeken Bilgin, enflasyon altında kamu çalışanlarını ezdirmeyeceklerini belirtti. Bilgin, "Türkiye ekonomik olarak yoluna devam ediyor. Arkasındaki gücü üretimden geliyor. Sanayideki büyümeyi dikkate alın. Sanayi üst üste büyüyor. Türk ekonomisi geçtiğimiz çeyrekte yüzde 7 büyüdü. Önümüzdeki çeyrekte daha da büyüyecek. Yıl sonu itibariyle yüzde 9'a varan bir büyüme beklentisi içinde olduğumuzu belirtmek isterim" dedi.

Memura enflasyon farkı, zam, yiyecek yardımı, tazminat, aile yardımı, kıdem ücreti... 6. Dönem Toplu Sözleşme’nin tüm maddeleri

Bakan Bilgin, hükümet olarak ilk tekliflerinin 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ve enflasyon farkları şeklinde olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

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