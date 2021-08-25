Memura enflasyon farkı, zam, yiyecek yardımı, tazminat, aile yardımı, kıdem ücreti... 6. Dönem Toplu Sözleşme’nin tüm maddeleri

Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7 artış yapıldı.

Artış, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 oldu. Bu zamlara enflasyon farkı da eklendi. 135 lira olan toplu sözleşme ikramiyesi de 400 liraya çıkarıldı.