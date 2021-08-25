Memura enflasyon farkı, zam, yiyecek yardımı, tazminat, aile yardımı, kıdem ücreti... 6. Dönem Toplu Sözleşme'nin tüm maddeleri
Memur ve memur emeklisi için 6'ncı dönem toplu sözleşme süreci uzlaşı ile tamamlanmıştı. Sözleşmeye ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Toplu Sözleşme'de memurların merakla beklediği enflasyon farkı, zam, yiyecek yardımı, tazminat, aile yardımı ve kıdem ücreti gibi detaylar da ortaya çıktı. İşte milyonlarca memuru yakından ilgilendiren sözleşmenin maddeleri.
BAKAN BİLGİN'İN AÇIKLAMALARI
4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümet ile memur sendikaları arasında uzlaşma sağlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, sendikalarla uzlaşmanın, sözleşme yapmanın kolay bir iş olmadığını söyledi.
Türkiye ekonomisinin büyüdüğüne dikkat çeken Bilgin, enflasyon altında kamu çalışanlarını ezdirmeyeceklerini belirtti. Bilgin, "Türkiye ekonomik olarak yoluna devam ediyor. Arkasındaki gücü üretimden geliyor. Sanayideki büyümeyi dikkate alın. Sanayi üst üste büyüyor. Türk ekonomisi geçtiğimiz çeyrekte yüzde 7 büyüdü. Önümüzdeki çeyrekte daha da büyüyecek. Yıl sonu itibariyle yüzde 9'a varan bir büyüme beklentisi içinde olduğumuzu belirtmek isterim" dedi.