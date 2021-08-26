Konut kredisi faiz oranları yüzde kaç oldu? İş Bankası, Ziraat Bankası, TEB, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi yeni faiz oranları!

İş Bankası, Ziraat Bankası, TEB, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi yeni faiz oranları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Şu dönemde yeni bir ev satın alabilmek isteyen vatandaşlar doğrultusundan en çok merak edilen konuların başında bankaların tanıttığı konut kredisi en ideal hangisi sorusu geliyor. Her bankanın vatandaşlara tanıttığı kampanyalar ve şartlar değişkenlik gösteriyor. Kamu bankaları doğrultusundan duyurulan konut kredisi faiz oranları ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar doğrultusundan büyük ilgi görmüştü. Konut kredileri güncel bir haber ile şartlarında farklılığa uğradı. 15 seneye kadar vade imkanının sunulduğu kredi destek paketi içinde farklılık yapıldı. Peki Konut kredisi yeni faiz oranları yüzde kaç oldu?