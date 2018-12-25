Asgari ücrette son dakika: Asgari ücret 2019 zammı ne kadar oldu? Asgari ücret 2019 zam oranı

Milyonlarca işçi tarafından merakla beklenen asgari ücret 2019 zammı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Daha önce 27 Aralık 2018'de toplanması planlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısının bugün saat 10.00'da yapılacağı duyuruldu. Yaşanan bu gelişmenin ardından işçiler toplantıdan çıkacak sonucu merakla beklemeye başladı. Peki ama asgari ücret 2019 zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu? Asgari ücret 2019 Ocak zam oranı ne kadar oldu? Asgari geçim indirimi (AGİ) 2019'da ne kadar olacak? İşte asgari ücret zammı ile ilgili son gelişmeler...