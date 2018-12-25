Asgari ücrette son dakika: Asgari ücret 2019 zammı ne kadar oldu? Asgari ücret 2019 zam oranı
Asgari ücret zammı bugün belli oluyor! Yaklaşık 7 milyon çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret 2019 Ocak zammı bugün saat 10.00'da toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısının ardından kamuoyuna duyurulacak. Vatandaşlar yaşanan bu gelişmenin ardından asgari ücret zammı ile ilgili aramalara da başladı. Peki ama asgari ücret 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne kadar oldu? Asgari ücret 2019 zam oranı ne kadar? 2019 AGİ belli oldu mu? İşte asgari ücret zammı ile ilgili son gelişmeler...
Milyonlarca işçi tarafından merakla beklenen asgari ücret 2019 zammı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Daha önce 27 Aralık 2018'de toplanması planlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısının bugün saat 10.00'da yapılacağı duyuruldu. Yaşanan bu gelişmenin ardından işçiler toplantıdan çıkacak sonucu merakla beklemeye başladı. Peki ama asgari ücret 2019 zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu? Asgari ücret 2019 Ocak zam oranı ne kadar oldu? Asgari geçim indirimi (AGİ) 2019'da ne kadar olacak? İşte asgari ücret zammı ile ilgili son gelişmeler...
ASGARİ ÜCRET ZAMMI BUGÜN BELLİ OLUYOR
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını bugün yapıyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki toplantı, bakanlık binasındaki Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak.
Toplantıda, 2019'da uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor.
TÜİK 2019 ASGARİ ÜCRET RAKAMINI AÇIKLAMIŞTI
TÜİK, asgari ücrette pazarlıklara başlanması bakımından belirleyici olan bir işçinin asgari geçim tutarını "ağır" statüdeki işlerde 2 bin 213 lira 40 kuruş, "orta" statüdeki işlerde bin 978 lira 80 kuruş, "hafif" statüdeki işlerde bin 841 lira 40 kuruş olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile paylaştı.
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU'NUN 3. TOPLANTISI SONRASI NE DEMİŞLERDİ?
Türk-İş'in ev sahipliğindeki toplantının başkanlığını Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder yaptı.
İşçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işveren heyetine ise TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç'un başkanlık ettiği toplantıda, asgari ücretli işçi Gülden Görmez de Türk-İş heyetinde yer aldı.