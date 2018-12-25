Asgari ücret 2019 zammı çalışan ve memur zammını nasıl etkileyecek?

Asgari ücrete yapılan zamla birlikte 7'den 70'e tüm çalışanların maaşında da oynama oldu. Enflasyon oranının da üzerinde zam yapılan asgari ücret ile birlikte sigortalı tüm çalışanların aldığı asgari geçim indirimi de (AGİ) yükselmiş oldu. Peki asgari ücret zammı, çalışanların ve memurların maaşını nasıl etkileyecek?