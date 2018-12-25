Asgari ücret 2019 zammı çalışan ve memur zammını nasıl etkileyecek?

Asgari ücret zammı sonrası milyonlarca özel sektör çalışanı ve memur kendi maaşlarına gelecek zam oranını beklemeye başladı. Asgari ücrete enflasyon rakamının üzerinde zam yapılması özellikle özel sektör çalışanlarını heyecanlandırdı. Asgari ücretle birlikte AGİ'nin de yeniden belirlenmesiyle birlikte memur maaşları da yükselmiş oldu. Peki asgari ücret zammı neleri etkileyecek?

25 Aralık 2018 Salı, 15:39:57 Güncelleme: 16:08:08
Asgari ücret 2019 zammı çalışan ve memur zammını nasıl etkileyecek?

Asgari ücrete yapılan zamla birlikte 7'den 70'e tüm çalışanların maaşında da oynama oldu. Enflasyon oranının da üzerinde zam yapılan asgari ücret ile birlikte sigortalı tüm çalışanların aldığı asgari geçim indirimi de (AGİ) yükselmiş oldu. Peki asgari ücret zammı, çalışanların ve memurların maaşını nasıl etkileyecek?

Asgari ücret 2019 zammı çalışan ve memur zammını nasıl etkileyecek?

Asgari ücret 2019 zammının brüt 2 bin 558 TL, net 2 bin 20 TL olmasının ardından çalışanlar yılbaşında kendilerine yapılacak zam oranını merak etmeye başladı. Enflasyon oranının yıl sonunda yüzde 20'lerde olması beklenirken, asgari ücrete yapılan yüzde 26,5 oranındaki zam çalışanlarda "yüksek zam" beklentisi oluşturdu.

Asgari ücret 2019 zammı çalışan ve memur zammını nasıl etkileyecek?

UZMANLAR ASGARİ ÜCRET ZAMMINI YORUMLADI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda "oy birliği" ile alınan zam kararı uzmanlar tarafından da yorumlandı. Uzmanlar işçilerin masadan iyi bir rakamla kalktığını açıklarken, yapılan bu zammın özel sektörü de tetikleyeceğinin altını çizdi.

Asgari ücret 2019 zammı çalışan ve memur zammını nasıl etkileyecek?

AGİ DE YÜKSELDİ
Asgari ücretle birlikte asgari geçim indirimimde de (AGİ) artış yaşandı. Buna göre yeni yılla birlikte bir kişi bekarsa ya da evli eşi çalışıyor ve çocuğu yoksa AGİ 191,85 TL oldu.

Asgari ücret 2019 zammı çalışan ve memur zammını nasıl etkileyecek?

İŞTE 2019 AGİ TUTARLARI

Bekar çalışmayan
191.85 TL (Bu rakam 2 bin 20 liralık net asgari ücretin içinde olan rakamdır)

Evli, eşi çalışmayan
Evli ve eşi çalışmayan: 230.22 TL
Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259.00 TL
Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287.78 TL
Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326.15 TL

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