Asgari ücret 2019 zammı çalışan ve memur zammını nasıl etkileyecek?
Asgari ücret zammı sonrası milyonlarca özel sektör çalışanı ve memur kendi maaşlarına gelecek zam oranını beklemeye başladı. Asgari ücrete enflasyon rakamının üzerinde zam yapılması özellikle özel sektör çalışanlarını heyecanlandırdı. Asgari ücretle birlikte AGİ'nin de yeniden belirlenmesiyle birlikte memur maaşları da yükselmiş oldu. Peki asgari ücret zammı neleri etkileyecek?
Asgari ücrete yapılan zamla birlikte 7'den 70'e tüm çalışanların maaşında da oynama oldu. Enflasyon oranının da üzerinde zam yapılan asgari ücret ile birlikte sigortalı tüm çalışanların aldığı asgari geçim indirimi de (AGİ) yükselmiş oldu. Peki asgari ücret zammı, çalışanların ve memurların maaşını nasıl etkileyecek?
Asgari ücret 2019 zammının brüt 2 bin 558 TL, net 2 bin 20 TL olmasının ardından çalışanlar yılbaşında kendilerine yapılacak zam oranını merak etmeye başladı. Enflasyon oranının yıl sonunda yüzde 20'lerde olması beklenirken, asgari ücrete yapılan yüzde 26,5 oranındaki zam çalışanlarda "yüksek zam" beklentisi oluşturdu.
İŞTE 2019 AGİ TUTARLARI
Bekar çalışmayan
191.85 TL (Bu rakam 2 bin 20 liralık net asgari ücretin içinde olan rakamdır)
Evli, eşi çalışmayan
Evli ve eşi çalışmayan: 230.22 TL
Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259.00 TL
Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287.78 TL
Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326.15 TL