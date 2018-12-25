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  • 25.12.2018 10:26
  • Son Güncelleme: 25.12.2018 10:31

ne kadar olacak? AGİ, asgari ücretin içinde mi? ?

oldu, sorusu bugün en çok merak edilenler arasında. Yeni asgari ücretin bugün açıklanacağının duyurulmasının ardından gözler 2019 AGİ tutarına çevrildi. Peki, yeni yılda AGİ ne kadar olacak? AGİ, asgari ücretin içinde mi? ? İşte merak edilenler...

2019'da AGİ ne kadar olacak?

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2019 yılında ne kadar olacak? Milyonlarca işçi yeni AGİ fiyatlarını merak etmeye başladı. Bugün saat 10.00'da başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısının ardından yeni asgari ücret açıklanacak ve 2019 AGİ'de böylelikle belli olacak. Peki, AGİ 2019 ne kadar olacak? AGİ, asgari ücretin içinde mi? AGİ hesaplama nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

AGİ 2019 NE KADAR OLACAK?

2019 yılında geçerli olacak AGİ ücreti, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştireceği son toplantının ardınan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Seçuk tarafından açıklanacak. Asgari ücreti açıklanmasından sonra yeni AGİ fiyatlarıda belli olacak. Konu ile ilgili açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde yer alacak. Takipta kalın, gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

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