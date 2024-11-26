Asgari ücrette pazarlık zamanı! Artış nasıl belirlenecek? Hangi formüller konuşulacak?

Sadece asgari ücretlilerin değil hemen herkesin merak ettiği yeni asgari ücret için beklenen zaman geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, çalışmalarına önümüzdeki hafta başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, komisyonu toplantıya çağıracak. İlk toplantı Çalışma Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek. Peki süreç nasıl ilerleyecek? Ne kadar artış bekleniyor? İşte merak edilen soruların yanıtları...

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KİMLERDEN OLUŞACAK?

Yeni ücreti belirleyecek komisyon; işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşuyor. Komisyonda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise TİSK temsil edecek. İşçi heyetinde daha önceki yıllarda olduğu gibi 4 asgari ücretli çalışan yer alacak.