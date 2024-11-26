İşini kaybedenlere 15.880 TL ödeme! Başvuru süresi 30 günle sınırlı!

İşsizlik ödeneği, sigortalı kişinin son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Ödeneğin tutarı, sigortalının son dört aylık ortalama brüt kazancının %40'ı kadar olmaktadır.
Ancak bu ödeneğin, brüt asgari ücretin %80'ini geçmemesi gerekiyor. Ayrıca, işsizlik ödeneğinden herhangi bir vergi ya da kesinti yapılmaz, yalnızca damga vergisi uygulanır.
2024 yılı için örnek hesaplamalar şu şekildedir:
|Son 4 Aylık Kazanç
|Hesaplanan İşsizlik Ödeneği
|Damga Vergisi
|Ödenecek İşsizlik Ödeneği Miktarı
|20.002,50 TL
|8.001,00 TL
|0,00759
|7.940,27 TL
|25.000,00 TL
|10.000,00 TL
|0,00759
|9.924,10 TL
|41.000,00 TL
|16.002,00 TL
|0,00759
|15.880,54 TL
Önemli Not: İşsizlik maaşı, çalışan kişinin sigortalı olduğu süreye göre değişiklik göstermektedir. Prim gün sayısına göre 6 ay ile 10 ay arasında ödeme yapılabilir.