SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

İşini kaybedenlere 15.880 TL ödeme! Başvuru süresi 30 günle sınırlı!

İşsiz kalan vatandaşlar için önemli bir duyuru geldi! İŞKUR tarafından sunulan işsizlik ödeneği, çalışırken sigortalı olarak prim ödemiş olan kişilere, işsizlik sürecinde maddi destek sağlamak amacıyla verilmektedir. Ancak, işsizlik ödeneğinden faydalanabilmek için başvuru süresinin 30 günle sınırlı olduğuna dikkat edilmesi gerekiyor. Peki, işsizlik maaşı ne kadar ve nasıl başvurulur?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 10:11 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 10:11
İşini kaybedenlere 15.880 TL ödeme! Başvuru süresi 30 günle sınırlı!

İşsizlik ödeneği, sigortalı kişinin son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Ödeneğin tutarı, sigortalının son dört aylık ortalama brüt kazancının %40'ı kadar olmaktadır.

İşini kaybedenlere 15.880 TL ödeme! Başvuru süresi 30 günle sınırlı!

Ancak bu ödeneğin, brüt asgari ücretin %80'ini geçmemesi gerekiyor. Ayrıca, işsizlik ödeneğinden herhangi bir vergi ya da kesinti yapılmaz, yalnızca damga vergisi uygulanır.

İşini kaybedenlere 15.880 TL ödeme! Başvuru süresi 30 günle sınırlı!

2024 yılı için örnek hesaplamalar şu şekildedir:

Son 4 Aylık Kazanç Hesaplanan İşsizlik Ödeneği Damga Vergisi Ödenecek İşsizlik Ödeneği Miktarı
20.002,50 TL 8.001,00 TL 0,00759 7.940,27 TL
25.000,00 TL 10.000,00 TL 0,00759 9.924,10 TL
41.000,00 TL 16.002,00 TL 0,00759 15.880,54 TL

Önemli Not: İşsizlik maaşı, çalışan kişinin sigortalı olduğu süreye göre değişiklik göstermektedir. Prim gün sayısına göre 6 ay ile 10 ay arasında ödeme yapılabilir.

SON DAKİKA