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Sosyal desteklere memur zammı! Ödemelere nasıl yansıyacak? Kim, ne kadar alacak?

Ocak ayında memur maaş katsayısında yaşanacak artış, pek çok sosyal desteğe yansıyacak. Yaşlılara, engellilere, hastalara, yakınlarına bakanlara ve ailelere yapılan ödemeler yükselecek.

Çığıl Ön Yener takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 07:00 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 07:00
Sosyal desteklere memur zammı! Ödemelere nasıl yansıyacak? Kim, ne kadar alacak?

Devlet, ihtiyacı olan vatandaşların yardımına sosyal desteklerle yetişiyor. Bu desteklerin pek çoğunda tutarlar memur maaş katsayısına endekslenmiş durumda. Ocak ayında memur maaş katsayısında yaşanacak artış, bu desteklere de yansıyacak. Memur maaşlarına 2025'in ilk ayında yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak.

Sosyal desteklere memur zammı! Ödemelere nasıl yansıyacak? Kim, ne kadar alacak?

Şu ana kadar oluşan verilere göre, zam oranı yüzde 1.87 enflasyon farkıyla yüzde 7.99'a ulaştı. Kasım ve Aralık enflasyonuna göre bu oran daha da artacak.

Merkez Bankası'nın yüzde 44 olan 2024 yılı enflasyon tahminine göre memurların artışı yüzde 11.25'i bulacak. Bu oran sosyal destek ödemelerine şöyle yansıyacak:

Sosyal desteklere memur zammı! Ödemelere nasıl yansıyacak? Kim, ne kadar alacak?

- 65 YAŞ AYLIĞI: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen destek 4 bin 181 liradan 4 bin 852 liraya ulaşacak.

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