ASGARİ ÜCRETLİYE ENFLASYON ZAMMI: Gözler Komisyon'da! Milyonlarca çalışan yeni yıla yeni maaşla başlayacak...

Yaklaşık 8 milyon asgari ücretli 2025 yılına yeni ücretle başlayacak. 1 Ocak itibariyle artacak asgari ücret Aralık ayında belirlenecek.

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Ancak işçi ve işveren konfederasyonları bu tarihten önce çalışmalara başlayacak. Bu kapsamda beklentileri, talepleri ele alacak olan konfederasyonlar, Aralık ayı gelmeden hazırlıklarını tamamlayacak.