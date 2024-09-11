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ASGARİ ÜCRETLİYE ENFLASYON ZAMMI: Gözler Komisyon'da! Milyonlarca çalışan yeni yıla yeni maaşla başlayacak...

2025 yılında geçerli olacak asgari ücret 2024 bitmeden belirlenecek. Artışta enflasyon verileri önemli belirleyici olacak. OVP tahmini uygulanırsa yeni asgari ücret 24 bin lirayı aşacak...

Çığıl Ön Yener takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi 11 Eylül 2024, 07:06 Güncelleme Tarihi11 Eylül 2024, 07:06
ASGARİ ÜCRETLİYE ENFLASYON ZAMMI: Gözler Komisyon’da! Milyonlarca çalışan yeni yıla yeni maaşla başlayacak... 1

Yaklaşık 8 milyon asgari ücretli 2025 yılına yeni ücretle başlayacak. 1 Ocak itibariyle artacak asgari ücret Aralık ayında belirlenecek.

ASGARİ ÜCRETLİYE ENFLASYON ZAMMI: Gözler Komisyon’da! Milyonlarca çalışan yeni yıla yeni maaşla başlayacak... 2

Ancak işçi ve işveren konfederasyonları bu tarihten önce çalışmalara başlayacak. Bu kapsamda beklentileri, talepleri ele alacak olan konfederasyonlar, Aralık ayı gelmeden hazırlıklarını tamamlayacak.

ASGARİ ÜCRETLİYE ENFLASYON ZAMMI: Gözler Komisyon’da! Milyonlarca çalışan yeni yıla yeni maaşla başlayacak... 3

YENİ ÜCRET İÇİN ARALIK MESAİSİ
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

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