PROMOSYONDA EYLÜL FIRSATI: Hangi banka, ne kadar veriyor? Emekliler yüksek ödeme için nelere dikkat etmeli?

Bankaların promosyon yarışı sürüyor. Emeklilere, dul ve yetimlere ek gelir imkanı sunan promosyonda Eylül kampanyaları belli oldu. Bu ay da tavan tutar 24 bin lira oldu. İşte detayları...
Emeklilerin, dul ve yetimlerin yararlandığı banka promosyonunda fırsatlar Eylül ayında da devam ediyor. Temmuz zammıyla yenilenen maaşlar pek çok emekliye bir üst maaş diliminin promosyonundan yararlanma yolunu açarken, bankaların kampanyaları da sürüyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geçtiğimiz Nisan ayında bankalarla yenilediği protokoller kapsamında emeklilere, dul ve yetimlere 3 yıllık dönem için 4 maaş dilimine göre en az 5 bin, 8 bin, 10 bin ve 12 bin lira ödenirken, bazı bankalar kampanyalarıyla daha da fazlasını vadediyor.
ŞARTSIZ ARTIRAN DA VAR
Hiç şartsız 15 bin liraya varan promosyon veren bankalar bulunuyor. Bazı bankalar da emekli yakınını getirme, kartla belli tutarda harcama yapma ve otomatik ödeme talimatı verme gibi şartlarla ödemeyi artırıyor. Emekliler bankalardan 24 bin liraya varan ödeme alabiliyor.