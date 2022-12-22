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Haberler Ekonomi Asgari ücretin işverene maliyeti ne oldu? YENİ ZAM sonrası emekli, memur, özel sektör MAAŞ TABLOSU || 2023 asgari ücretle tüm çalışanlara zam ayarı...

Asgari ücretin işverene maliyeti ne oldu? YENİ ZAM sonrası emekli, memur, özel sektör MAAŞ TABLOSU || 2023 asgari ücretle tüm çalışanlara zam ayarı...

Asgari ücretin açıklanmasıyla milyonların yüzü güldü. Peki, asgari ücretin işverene maliyeti nasıl olacak? Yapılan zam sonrası brüt ve net asgari ücret tablosu hakkında araştırmalar hızlandı. Bu nedenle emekliye memura yapılacak zam oranlarında da tahminler netleşiyor. Brüt asgari ücret 10 bin 8 lira olurken işverene maliyeti 11 bin750 lira olarak belirlendi. İşte yeni asgari ücrete göre memur ve emkli maaş tahminleri...

takvim.com.tr
22.12.2022 14:24 - Son Güncelleme: 22.12.2022 14:56
Asgari ücretin işverene maliyeti ne olacak? 2023 BRÜT VE NET ASGARİ ÜCRET ŞEMASI! Emekli, memur, özel sektör maaşlarında %54 zam ayarı...

Yeni asgari ücretin açıklanmasıyla çalışanlar zammın işverene maliyetini araştırmaya başladı.

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Asgari ücretin işverene maliyeti ne oldu? YENİ ZAM sonrası emekli, memur, özel sektör MAAŞ TABLOSU || 2023 asgari ücretle tüm çalışanlara zam ayarı...

Yukarıdaki tablodan yeni zam sonrası değişen tüm ödemeleri inceleyebilirsiniz...

Asgari ücretin işverene maliyeti ne olacak? 2023 BRÜT VE NET ASGARİ ÜCRET ŞEMASI! Emekli, memur, özel sektör maaşlarında %54 zam ayarı...

Aynı zamanda memur, emekli ve özel sektör çalışanları asgari ücret zammı sonrası maaşlarını hesaplamak için arama motorlarına yöneldi.

Asgari ücretin işverene maliyeti ne olacak? 2023 BRÜT VE NET ASGARİ ÜCRET ŞEMASI! Emekli, memur, özel sektör maaşlarında %54 zam ayarı...

Memur ve emekliye yapılacak zam ise 3 Ocak günü netleşecek. Fakat asgari ücrete gelen %54'lük zam sonrası yeni maaş tablosu hakkında tahminler ortaya çıktı.

Asgari ücretin işverene maliyeti ne olacak? 2023 BRÜT VE NET ASGARİ ÜCRET ŞEMASI! Emekli, memur, özel sektör maaşlarında %54 zam ayarı...

ASGARİ ÜCRET SONRASI EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Uzmanlar tarafından yapılan açıklama sonrası en düşük memur emeklisi maaşının 4.500 TL olacağı idda edildi.

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