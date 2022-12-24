2023'te en az 15 bin 725 TL tazminat! SSK-5.000 + Bağkur:7.000 + 20-25 yıl 99 sigortalılar EYT'de platin değerinde! EYT'de A-B-C-D TAKIMI netleşti! Staj mağdurları...
Yeni asgari ücret zammının ardından EYT'lilerle ilgili gelişmeler de gündeme geldi. 8.506 TL zamla birlikte EYT'liler asgari ücretin 2 boyutundan etkilenecek. 1.si borçlanma, 2.si ise tazminat! Eksik primlerini yeni yıla bırakan EYT'liler yeni asgari ücret üzerinden ödeme yapacak. Son olarak EYT düzenlemesi için "Kabinede gündeme gelirse Cumhurbaşkanı önümüzdeki hafta açıklar" diyen Bakan Nebati, "Biz çalışma bakanımızla maliyetleri konuşuyoruz. Bizim taraftan gelecek destekler olursa diye onu da konuşuyoruz" ifadelerini kullandı. Peki, EYT'de son durum ne? 2023'te EYT'lilerin kıdem tazminatı kaç TL olacak? işte merak edilenler!
EYT hakkında son gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati son dakika açıklamasında, EYT düzenlemesinde gelecek haftayı işaret etti. Bu kapsamda heyecanlı bekleyiş devam ederken yeni asgari ücretle birlikte kıdem tazminatı taban ücretleri de değişti. Emeklilik nedeniyle işten ayrılan EYT'lilerin tazminatı da etkilenecek. Peki, EYT'de son durum ne? İşte merak edilenler!
EYT DÜZENLEMESİ SON DAKİKA AÇIKLAMA!
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "EYT ile ilgili Çalışma Bakanlığımızla görüşmelerimizi yaptık. Bütçe tarafında güçlü olacağız. Bizim tarafımızda hangi tür destek gerekiyorsa vermeye, üretimin etkilenmemesi için de ilgili adımları atmaya hazırız" dedi.
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YENİ ASGARİ ÜCRETİN EYT'YE ETKİSİ!
Yeni asgari ücret EYT'lileri de özellikle 2 boyutuyla yakından ilgilendiriyor. Birincisi borçlanma ve ihya tutarına yapacağı etki bakımından biri de tazminatlara yansıması bakımından. Eksik primini tamamlamak için başvurusunu yeni yıla bırakan EYT'liler yeni asgari ücret üzerinden ödeme yapacak. Emeklilik nedeniyle işten ayrılan EYT'lilerin tazminatı da etkilenecek. Asgari ücreet üzerinden tazminat alacakların eline geçecek para artacak.
2023'TE EYT'LİLER NE KADAR TAZMİNAT ALACAK?
TAZMİNATLAR: En düşük ihbar ve kıdem tazminatı da asgari ücretle artıyor. Halen işten çıkartılan asgari ücretlinin kıdem tazminatı çalıştığı her yıl için 6 bin 471 liradan hesaplanıyor. 1 Ocak'tan sonra işten ayrılan bir çalışana çalıştığı her yıl için en az 10 bin 8 lira kıdem tazminatı ödenecek. Bu tutardan sadece damga vergisi kesilecek. Her yıl için 9 bin 932 lira verilecek. Asgari ücretlinin ihbar tazminatı da 6 aydan az çalışan için 2 bin 543 liradan 3 bin 934 liraya, 6 ay-1.5 yıl çalışan için 5 bin 87 liradan 7 bin 868 liraya, 1.5-3 yıl arası çalışan için 7 bin 631 liradan 11 bin 803 liraya, 3 yıl ve üstünde çalışan için 10 bin 175 liradan 15 bin 737 liraya yükselecek.
2023'TE EYT'LİLER İÇİN BORÇLANMA TUTARLARI!
- BORÇLANMA: Asgari ücret artarsa en düşük ve en yüksek borçlanma tutarları da değişecek. 1 aylık borçlanma için en düşük tutar brüt asgari ücretin yüzde 32'si. En yüksek ise bunun 7.5 katı. Halen 1 aylık borçlanma için en az 2 bin 70 lira ödenirken, bu tutar 1 Ocak'tan itibaren başvuranlar için 3 bin 202 liraya çıkacak. 1 aylık borçlanmada bin 131 lira fark oluşacak. Yeni yılda borçlanma yapan 2 yıllık doğum borçlanmasında 27 bin 164, 18 aylık askerlik borçlanmasında 20 bin 373 lira daha fazla ödeyecek.