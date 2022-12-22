Emekliye 6.561 TL, Memura 10.770 TL MAAŞ! Ocak 2023’te emekli memur EYT’liye %66 ZAM + %54,6 asgari ücret etkisi! 3.500 TL üstü maaş alanlar...

Memur ve emekli zammında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yıl sonuna girilmesiyle ocak ayında yapılacak zam sonrasında emekli maaşının ne kadar olacağı ve emekli maaş zammı oranı araştırmaları hız kazandı. Emekli zammı ile ilgili refah payı sinyali de gündeme geldi.