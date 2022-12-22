Emekliye 6.561 TL, Memura 10.770 TL MAAŞ! Ocak 2023'te emekli memur EYT'liye %66 ZAM + %54,6 asgari ücret etkisi! 3.500 TL üstü maaş alanlar...
2023 asgari ücret zammı net 8 bin 506 lira olarak açıklandı ve toplamda %54,66'lık bir zam yapıldı. Bu gelişmeler ışığında emekli ve memur maaşları hakkında aramalar hız kazandı. Memurların, emeklilerin Ocak zammı için yeni tahmin Merkez Bankası'ndan geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklisine % 17.17, memur emeklisine % 18.27 göründü. Peki, asgari ücret zammı ile emekli memur maaşları etkilenecek mi? 2023 emekli memur maaşları en düşük kaç TL olacak? İşte detaylar!
2023 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretin öğretmen, doktor, polis, avukat, mühendis ücretlerine etki edip etmeyeceği merak ediliyor. Bu kapsamda Asgari ücret emekli memur maaşlarını etkiler mi, nasıl etkiler? Asgari ücret öğretmen, doktor, hemşire, avukat, mühendis, polis maaşlarına nasıl yansır? soruları gündeme geldi. Ocak zammı milyonlarca kişiyi etkileyecek. Öğretmen, doktor, hemşire, avukat, mühendis, polis maaşlarına etkisi olacak mı, nasıl olacak sorularının yanıtları haberimizde...
SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023'te geçerli olacak asgari ücretin net 8 bin 506 lira olacağını açıkladı. Böylece asgari ücrette temmuza göre yüzde 54,66'lık artış yapıldı.
TÜİK tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon verileri ile emekli maaş zammında 5 aylık oran netlik kazandı. 2023 yılının ilk ayı olan Ocak ayında 6 aylık oran ile emeklilerin alacağı zam oranı kesinleşecek. Peki, "2023 ocak emekli maaş zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?" İşte emekli zammı son dakika gelişmeleri ile en düşük emekli zammı hakkında merak edilen güncel bilgiler...