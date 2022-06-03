Asgari ücrete TEFE TÜFE %35,64 enflasyon zammı! En düşük 5.316 TL, en yüksek 6.379 TL ZAM! AGİ geri mi dönecek? Evli-bekar, 1-2-3-4 çocuklu çalışan...

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre %35,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %73,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %39,33 artış gerçekleşti. Bu gelişmelerle birlikte asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı merak edildi. Peki, Asgari ücrete 2. zam gelecek mi? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte merak edilen hesaplama!