Asgari ücrete TEFE TÜFE %35,64 enflasyon zammı! En düşük 5.316 TL, en yüksek 6.379 TL ZAM! AGİ geri mi dönecek? Evli-bekar, 1-2-3-4 çocuklu çalışan...
TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon oranının ardından gözler asgari ücret zammına çevrildi. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceği tarzında açıklamalar yapan Başkan Erdoğan, temmuz zammı hakkında da açıklama yapmıştı. TÜİK mayıs ayı enflasyonunu aylık yüzde 2,98 yıllık yüzde 73,50 olarak açıkladı. TÜİK'in açıkladığı 5 aylık enflasyon toplamı yüzde 35,64 oldu. Bu gelişmelerin ardından arama motorlarında, Asgari ücrete zam gelecek mi? Sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, Asgari ücrete 2. zam gelecek mi? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte merak edilen hesaplama!
TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre %35,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %73,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %39,33 artış gerçekleşti. Bu gelişmelerle birlikte asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı merak edildi. Peki, Asgari ücrete 2. zam gelecek mi? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte merak edilen hesaplama!
Yılbaşında yapılan rekor zammın ardından temmuz zammı alacağı düşünülen asgari ücret zammı için çalışmalar sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten gelen açıklamalar konuyla ilgili belirleyici rol oynuyor.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2022 TEMMUZ
Yılbaşında rekor zamla duyurulan asgari ücret vergilerin kaldırılmasıyla birlikte yüzde 50 oranında zam alarak net 4 bin 253 TL'ye ulaştı.