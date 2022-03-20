⚡Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? 2022 Temmuzda asgari ücrete zam var mı? 🔥 4 bin 253 TL + 850 TL ara zam! Jet hızında geldi işte tablo...

Asgari ücrete Temmuz ayında yeni zam yapılacağı konuşuluyor. Bilindiği üzere 2.825 lira olan asgari ücret ocak ayında 4.253 liraya yükseltilmişti. Gelir ve damga vergisinin de kaldırılmasıyla vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Son olarak enflasyon artışı ile birlikte ise Temmuzda ikinci bir zammın yapılması gündeme geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan konuya ilişkin açıklamasında, "Asgari ücrete yılda iki zam konusu aklımızda var. Mevzuatı değiştirerek bunu yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Uzmanlar da asgari ücrete 2022 yılında 850 TL'lik bir ara zammın gelebileceğini öngörüyor.