⚡Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? 2022 Temmuzda asgari ücrete zam var mı? 🔥 4 bin 253 TL + 850 TL ara zam! Jet hızında geldi işte tablo...
Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? 2022 Temmuzda asgari ücrete zam var mı? soruları milyonlarca çalışanın gündeminde. 2022 yılının ocak ayında asgari ücret yüzde 50.54 zamlanarak 4 bin 253 TL olarak belirlenmişti. Önümüzdeki Temmuz ayında ise bir daha zam gelme ihtimali üzerinde konuşuluyor. AK Partili Cahit Özkan "Asgari ücrete yılda iki zam konusu aklımızda var." dedi, vatandaşların gözleri parladı. Heyecanlandıran açıklama sonrası beklenti arttı. Ortaya çıkan ilk rakam ise 850 TL olarak kaydedildi. Peki uzmanlar ne diyor? İşte ara zam hakkında detaylar...
Asgari ücrete Temmuz ayında yeni zam yapılacağı konuşuluyor. Bilindiği üzere 2.825 lira olan asgari ücret ocak ayında 4.253 liraya yükseltilmişti. Gelir ve damga vergisinin de kaldırılmasıyla vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Son olarak enflasyon artışı ile birlikte ise Temmuzda ikinci bir zammın yapılması gündeme geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan konuya ilişkin açıklamasında, "Asgari ücrete yılda iki zam konusu aklımızda var. Mevzuatı değiştirerek bunu yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Uzmanlar da asgari ücrete 2022 yılında 850 TL'lik bir ara zammın gelebileceğini öngörüyor.
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM MI GELECEK?
Hali hazırda emeklilere ve memurlara yılda iki kez zam zaten yapılıyor. Asgari ücretlilere de artık ara zam yapılması gündemde yer alıyor.
Bir önceki gün konuk olduğu bir TV kanalında konuyla ilgili konuşan AK Partili Cahit Özkan, "Asgari ücrete yılda iki defa zam getirilmesi konusunu Cumhurbaşkanımız zaten ifade etmişti. Bu yapılabilir. Şu anki mevzuat gereği yılda bir defa yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Aklımızda var.
Konuyla ilgili heyecanlandıran bir açıklama da Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi Nihat Zeybekci'den geldi. Zeybekci, "Ciddi bir şekilde müdahale etmek lazım. İnsanlarımızın gelirlerini arttırıcı önlemler almak lazım. Gerekirse Türkiye'de yıl ortasında asgari ücrete bir daha bakılmalı" dedi.