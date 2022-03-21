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Haberler Ekonomi Nisan sonunda başlıyor! 3. 311 TL, 4.253 lira! Ödemeler tahsis numarasının son rakamına göre... Emeklilere para yatıyor, maaşlara yeni zam müjdesi

Nisan sonunda başlıyor! 3. 311 TL, 4.253 lira! Ödemeler tahsis numarasının son rakamına göre... Emeklilere para yatıyor, maaşlara yeni zam müjdesi

Asgari ücrete ikinci zam gündemdeyken, emekli milyonlarca vatandaşı kapsayan bir müjde daha geldi. Emekli ikramiyeleri yükseliyor. Rakamlar netleşmeye başladı. Milyonlarca kişinin gözü o tarihe çevrildi. Bayram ikramiyelerinin 2022 yılında ne kadar ödeneceği Ramazan Bayramı'na az bir süre kala emekliler başta olmak üzere pek çok kişinin merak ettiği konuların başında geliyor. Her yıl bayram öncesi hesaplara yatırılan ikramiyelere bu yıl dikkat çeken bir artışın yapılacağı gündeme geldi. Gelin detaylara hep birlikte bakalım...

21.03.2022 09:06 - Son Güncelleme: 21.03.2022 09:07
Emeklilere para yatıyor, maaşlara yeni zam müjdesi! Nisan sonunda başlıyor! 3. 311 TL, 4.253 lira! Ödemeler tahsis numarasının son rakamına göre...

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerini ilgilendiriyor. Maaşlar yeniden artıyor. Ramazan Bayramı'na az bir süre kaldı. Milyonlarca emekli vatandaş ne kadar ikramiye alacağını merak ediyor. Müjde geldi. Masada 4 formül bulunuyor. Her halükarda ödemeler artıyor. 2022 yılında asgari ücrete ve emekli aylıklarına gelen zam ikramiyelere de yansıtılacak. Emekli ikramiyelerinde yapılacak artış ile ilgili detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. Bayram ikramiyelerine yıllık enflasyona göre artış artırılırsa bu yıl emekliler iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş ödeme alabilecek. 2 bayramda asgari ücret tutarında ödeme yapılırsa da toplam 4 bin 253 lira 40 kuruş ikramiye ödenecek. İşte detaylar...

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Emeklilere para yatıyor, maaşlara yeni zam müjdesi! Nisan sonunda başlıyor! 3. 311 TL, 4.253 lira! Ödemeler tahsis numarasının son rakamına göre...

Emekli milyonlarca kişi Ramazan ayının yaklaşmasıyla ikramiye ödemeleri için bekleyişe geçti. Bayram öncesinde yatırılan ikramiyeler bu yık kaç TL olarak ödenecek? Tüm emekliler ve aileleri bu soruya yanıt arıyor. Masada 4 formül bulunuyor. Yıllık alınacak toplam ödeme de 3 bin 311 liraya ulaşabilir. Başka bir formüle göre de emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramları'nda toplam 4 bin 253 lira 40 kuruş ikramiye ödeme yapılabilir. İşte o formüllerin tümü...

Emeklilere para yatıyor, maaşlara yeni zam müjdesi! Nisan sonunda başlıyor! 3. 311 TL, 4.253 lira! Ödemeler tahsis numarasının son rakamına göre...

👉FORMÜL 1: İkramiye formüllerinden biri, enflasyon oranında artış yapılması.

Emeklilere para yatıyor, maaşlara yeni zam müjdesi! Nisan sonunda başlıyor! 3. 311 TL, 4.253 lira! Ödemeler tahsis numarasının son rakamına göre...

2021 enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti. İkramiye yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş ödeme alınabilecek.

Emeklilere para yatıyor, maaşlara yeni zam müjdesi! Nisan sonunda başlıyor! 3. 311 TL, 4.253 lira! Ödemeler tahsis numarasının son rakamına göre...

👉FORMÜL 2: İkramiye artışında yeniden değerleme oranı da dikkate alınabilir.

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