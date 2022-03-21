Nisan sonunda başlıyor! 3. 311 TL, 4.253 lira! Ödemeler tahsis numarasının son rakamına göre... Emeklilere para yatıyor, maaşlara yeni zam müjdesi

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerini ilgilendiriyor. Maaşlar yeniden artıyor. Ramazan Bayramı'na az bir süre kaldı. Milyonlarca emekli vatandaş ne kadar ikramiye alacağını merak ediyor. Müjde geldi. Masada 4 formül bulunuyor. Her halükarda ödemeler artıyor. 2022 yılında asgari ücrete ve emekli aylıklarına gelen zam ikramiyelere de yansıtılacak. Emekli ikramiyelerinde yapılacak artış ile ilgili detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. Bayram ikramiyelerine yıllık enflasyona göre artış artırılırsa bu yıl emekliler iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş ödeme alabilecek. 2 bayramda asgari ücret tutarında ödeme yapılırsa da toplam 4 bin 253 lira 40 kuruş ikramiye ödenecek. İşte detaylar...