Asgari ücrete enflasyon ayarı: Hangi formüller gündemde? Süreç nasıl olacak? Ne kadar artış bekleniyor?

Yaklaşık 8 milyon çalışanı doğrudan etkileyen, hemen herkese yansıması olan yeni asgari ücret için geri sayım başladı. Halen net 17 bin 2, brüt 20 bin 2 lira olan asgari ücretin 1 Ocak itibariyle ne kadar artacağı aralık ayında yapılacak toplantılarda karara bağlanacak. Peki asgari ücret takvimi nasıl işleyecek? Ne kadar artış bekleniyor? İşte detayları...

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KİMLERDEN OLUŞACAK?

Komisyon işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşacak. Komisyonda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise TİSK temsil edecek. İşçi heyetinde daha önceki yıllarda olduğu gibi asgari ücretli çalışanların yer alması bekleniyor.