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2'li çözüm masada! Emekli maaşındaki tarih farkı %35'e çıktı! 1.8 sabit katsayı sistemi mi gelecek? 1999-2000-2008 sonrası SGK'lılar...

Türkiye'de emekli maaşları üç farklı dönem için belirlenen aylık bağlama oranları ile ödenen prim gün sayısına göre hesaplanıyor. Her emekli için bu oranlarla prim ödemeleri çarpılarak emekli maaşı tespit ediliyor. Ancak maaşlar yalnızca primlere göre değil aynı zamanda enflasyon ve büyüme oranlarına göre de her yıl güncelleniyor. Peki, emeklinin maaş farkları nasıl önlenecek? Emekli aylıkları için nasıl bir çözüm gelecek? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Ekim 2024 , 07:07 Güncelleme Tarihi :17 Ekim 2024 , 07:08
2’li çözüm masada! Emekli maaşındaki tarih farkı %35’e çıktı! 1.8 sabit katsayı sistemi mi gelecek? 1999-2000-2008 sonrası SGK’lılar...

2024 ve 2025 yıllarında emeklilik başvurusu yapanlar arasında maaş hesaplamalarında %30 oranında bir fark ortaya çıkmaktadır. Bu fark, hesaplamanın dayandığı güncelleme katsayısından kaynaklanıyor. Peki, bu aradaki fark için nasıl bir önlem alınacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem youtube hesabı üzerinden çözüm yollarını anlattı.

2’li çözüm masada! Emekli maaşındaki tarih farkı %35’e çıktı! 1.8 sabit katsayı sistemi mi gelecek? 1999-2000-2008 sonrası SGK’lılar...

İşte açıklamalarından öne çıkanlar...

Bu son günlerde en çok konuştuğumuz konulardan biri, 2024 ve 2025 yıllarında emeklilik başvurusu yapanlar arasında oluşan maaş farkları. Ağustos ayında bu konuyu gündeme getirmiştim, hatta yazı da yazmıştım ve tartışmalar başlamıştı. Ancak bazı tartışmalar yanlış mecralara çekildi.

2’li çözüm masada! Emekli maaşındaki tarih farkı %35’e çıktı! 1.8 sabit katsayı sistemi mi gelecek? 1999-2000-2008 sonrası SGK’lılar...

Maaşların Azalmayacağı Vurgusu:

Öncelikle şu yanlış algıyı düzeltelim. 2025'te emekli maaşlarının %30-35 oranında düşeceği yönünde bir şey yok, böyle bir durum mümkün değil. Emekli maaşları her 6 ayda bir enflasyon farkı ve refah payıyla artıyor; düşmesi söz konusu değil.

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