LPG, benzin, BRENT petrol güncel fiyat listesi... Petrol fiyatlarında büyük düşüş

Petrol fiyatları, son haftalardaki istikrarlı seyrini bir kenara bırakarak ciddi bir düşüş yaşadı. Yüzde 4'ten fazla değer kaybeden petrol, İran'dan gelen arz endişelerinin azalması ve küresel talep tahminlerindeki zayıflıkla birlikte iki haftanın en düşük seviyelerine geriledi. Bu ani düşüş, hem küresel enerji piyasalarında hem de Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına yansıdı.

Petrol fiyatları yüzde 4'ten fazla düşerek son iki haftanın en düşük seviyesine geriledi Petrol fiyatları, İran'dan gelen petrol arzına ilişkin endişelerin azalması ve küresel talep tahminlerindeki zayıflamanın etkisiyle yüzde 4'ten fazla geriledi. İsrail'in, İran'daki petrol tesislerine yönelik bir saldırı planlamadığına dair çıkan haberler, piyasada arz kaynaklı endişeleri hafifletti. Bu durum, Brent ham petrolünü ve ABD hafif ham petrolünü önemli ölçüde etkiledi. Her iki petrol türü de Ekim ayı başından bu yana en düşük seviyelerine ulaştı.