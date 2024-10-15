Milyonlara memur zammı: Kamu görevlilerinin maaşları ne kadar artacak? Sosyal destekler, ek ödemeler nasıl değişecek?

Ocak ayında milyonların geliri artacak. Bu kapsamda yaklaşık 4 milyon memura yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Artışa ilişkin son ipucu Merkez Bankası'ndan geldi. Ekonomistlerle yapılan ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 44.11 olarak tahmin edildi.

Buna göre memurların enflasyon farkı yüzde 5.03'ü, ocak zammı da yüzde 11.33'ü bulacak. Memur maaşlarındaki artış memur emeklilerinin gelirlerine, özel sektör çalışanlarının tazminatına, gençlerin bedelli askerlik ücretine, sosyal destek ödemelerine kadar pek çok alana yansıyacak.

MEMURLAR VE EMEKLİLERİ: Ocak artışı yüzde 11.33 çıkarsa, en düşük maaş memurlarda 39 bin 205 liradan 43 bin 647, memur emeklilerinde 17 bin 588 liradan 19 bin 590 liraya yükselecek.

AİLE YARDIMI: Memurların aile yardımı da yeni maaşlarla artacak. Artış yüzde 11.33 olursa çalışmayan eş için verilen yardım 2 bin 63 liradan 2 bin 297, çocuk yardımı 0-6 yaş arası için 436,90 liradan 505,33, 6 yaş üstü için 226,95 liradan 252,66 liraya yükselecek.