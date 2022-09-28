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Haberler Ekonomi Asgari ücrete %80 zam iddiası! 2023 Ocak ayı asgari ücret 9.900 TL mi olacak? Bakan Bilgin açıkladı! Milyonlarca çalışana DEV zam!

Asgari ücrete %80 zam iddiası! 2023 Ocak ayı asgari ücret 9.900 TL mi olacak? Bakan Bilgin açıkladı! Milyonlarca çalışana DEV zam!

Asgari ücret açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bakan Bilgin asgari ücret zammı için "emekçilerimizi enflasyonun tahribatlarından kurtaracağız" dedi. Asgari ücret zam oranı için gözler bir yandan enflasyon oranında olurken diğer yandan da yapılan resmi açıklamalara çevriliyor. Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri, milyonlarca işçi ve işveren tarafından yakından takip ediliyor. Ağustos ayı enflasyon oranı yüzde 1,46 oranında artışla birlikte yıllık bazda 0,61 puan yükseldi. 2022 yılı son 6 aylık enflasyon farkına göre 2023 yılı yeni asgari ücreti belirlenecek. Konuya ilişkin ilk tahminler gelirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika asgari ücret zammı açıklaması geldi. Peki, 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
28.09.2022 15:55 - Son Güncelleme: 28.09.2022 15:55
Asgari ücrete %80 zam iddiası! 2023 Ocak ayı asgari ücret 9.900 TL mi olacak? Bakan Bilgin açıkladı! Milyonlarca çalışana DEV zam!

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zammına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuya ilişkin; "Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık, atmayı da sürdüreceğiz. Asgari ücret, memur ve emekli maaşına kadar tüm kısımların gelirlerini ciddi şekilde yılbaşından itibaren tekrar yükselterek enflasyonun refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız." ifadelerini kullandı. bu sözlerin üzerine ise sosyal medyada asgari ücrete %80 zam yapılacağı iddiası konuşuldu. İşte detaylar...

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Asgari ücrete %80 zam iddiası! 2023 Ocak ayı asgari ücret 9.900 TL mi olacak? Bakan Bilgin açıkladı! Milyonlarca çalışana DEV zam!

ASGARİ ÜCRET 9 BİN 900 TL OLUR MU?

Vergi Uzmanı Muhammet Bayram'ın asgari ücretin ocak ayında 7 bin 700 TL olabileceğini açıklaması büyük ilgi çekmişti. Gazeteci Şeref Oğuz'un 2023 Asgari ücret tahminine göre yüzde 80 oranında bir zam asgari ücrete eklenecek.

Asgari ücrete %80 zam iddiası! 2023 Ocak ayı asgari ücret 9.900 TL mi olacak? Bakan Bilgin açıkladı! Milyonlarca çalışana DEV zam!

"Seçim ekonomisi sürecinde asgari ücrete %80 ve üzeri oranda zam gelmesi sürpriz olmaz. Zira hükümetin önünde bir sandık var ve ücretlerdeki erozyonun toplumda yarattığı olumsuzluklar ortada… Bu ölçüt, sadece asgari ücret için değil, tabanfiyat, katsayı, kamu işçileri toplu sözleşme zammı, emekli maaşları, öğrenci kredileri ve benzeri tüm sosyal alanlarda geçerli olabilecek. Hal böyle iken üretim yaya kalacak fakat para yağmuru sebebiyle enflasyon vites büyütecek. Kısaca asgari ücretten girecek ve enflasyondan çıkacağız seçim ekonomisinde… Sonuç mu; elbette seçimin ardından zam fırtınası…"

Asgari ücrete %80 zam iddiası! 2023 Ocak ayı asgari ücret 9.900 TL mi olacak? Bakan Bilgin açıkladı! Milyonlarca çalışana DEV zam!

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücrete Temmuz ayında yüzde 30 oranında zam yapılmıştı. 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6471 TL, net 5500,35 TL olarak belirlendi.

Asgari ücrete %80 zam iddiası! 2023 Ocak ayı asgari ücret 9.900 TL mi olacak? Bakan Bilgin açıkladı! Milyonlarca çalışana DEV zam!

2023 YENİ ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 2023 asgari ücret zammına ilişkin olarak "Önümüzdeki aralıkta da emekçilerimizi sevindirecek haberler vereceğiz. Onları enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz. Bu bizim sözümüzdür." ifadelerini kullandı.

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