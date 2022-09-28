Asgari ücrete %80 zam iddiası! 2023 Ocak ayı asgari ücret 9.900 TL mi olacak? Bakan Bilgin açıkladı! Milyonlarca çalışana DEV zam!
Asgari ücret açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bakan Bilgin asgari ücret zammı için "emekçilerimizi enflasyonun tahribatlarından kurtaracağız" dedi. Asgari ücret zam oranı için gözler bir yandan enflasyon oranında olurken diğer yandan da yapılan resmi açıklamalara çevriliyor. Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri, milyonlarca işçi ve işveren tarafından yakından takip ediliyor. Ağustos ayı enflasyon oranı yüzde 1,46 oranında artışla birlikte yıllık bazda 0,61 puan yükseldi. 2022 yılı son 6 aylık enflasyon farkına göre 2023 yılı yeni asgari ücreti belirlenecek. Konuya ilişkin ilk tahminler gelirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika asgari ücret zammı açıklaması geldi. Peki, 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zammına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuya ilişkin; "Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık, atmayı da sürdüreceğiz. Asgari ücret, memur ve emekli maaşına kadar tüm kısımların gelirlerini ciddi şekilde yılbaşından itibaren tekrar yükselterek enflasyonun refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız." ifadelerini kullandı. bu sözlerin üzerine ise sosyal medyada asgari ücrete %80 zam yapılacağı iddiası konuşuldu. İşte detaylar...
"Seçim ekonomisi sürecinde asgari ücrete %80 ve üzeri oranda zam gelmesi sürpriz olmaz. Zira hükümetin önünde bir sandık var ve ücretlerdeki erozyonun toplumda yarattığı olumsuzluklar ortada… Bu ölçüt, sadece asgari ücret için değil, tabanfiyat, katsayı, kamu işçileri toplu sözleşme zammı, emekli maaşları, öğrenci kredileri ve benzeri tüm sosyal alanlarda geçerli olabilecek. Hal böyle iken üretim yaya kalacak fakat para yağmuru sebebiyle enflasyon vites büyütecek. Kısaca asgari ücretten girecek ve enflasyondan çıkacağız seçim ekonomisinde… Sonuç mu; elbette seçimin ardından zam fırtınası…"
2023 YENİ ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 2023 asgari ücret zammına ilişkin olarak "Önümüzdeki aralıkta da emekçilerimizi sevindirecek haberler vereceğiz. Onları enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz. Bu bizim sözümüzdür." ifadelerini kullandı.