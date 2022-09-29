SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, EYT emekli maaş hesaplama nasıl yapılır? 4A,4B,4C, EYT emekli maaş miktarı! Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?

EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA FORMÜLÜ!

Türkiye'de sosyal güvenlik sistemi zamanla değişikliklere uğrarken maaş hesaplama yöntemlerinde de farklılıklar oluştu. 80'li yıllarda, ya da 90'ların başlarında işe girmiş olan SSK'lıların bir kısmının şu anda emeklilik günleri de geldi. Bu sigortalıların maaşları hesaplanırken üç ayrı dönem alınıyor ve üç ayrı hesap yapılıp birleştiriliyor.