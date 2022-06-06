Asgari ücrete 6.989,1 zam! 6 aylık enflasyon oranı %39,67! Butona yakın ’Enflasyon farkı’ formülü! Milyonların merak ettiği Temmuz 2022 net hesabı!

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI!Emekli ve memurların yanı sıra Temmuz'da asgari ücretliler de zam için bekleyişe geçti. Son haftalarda gündemde olan Asgari ücrete Temmuz zammı için bakanlar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeşil ışık geldi. Son olarak Erdoğan, Temmuz zammı ile ilgili "Ücretliler dahil herkesin gelirini artıracak düzenlemeler hazırlıyoruz" dedi. Peki Asgari ücrete zam var mı, geldi mi? 6 Haziran 2022 Asgari ücrete zam yüzde kaç olur? Temmuz zammıyla ne kadar olacak?