Öğretmene 3600 ek gösterge zammı ne kadar? 1/1, 1/3, 2/1, 3/1, 4/1 öğretmen maaşı kaç TL oldu? 2022 ZAMLI öğretmen maaşları!
2022 Temmuz ayında öğretmenlere 3600 ek gösterge ile ne kadar zam geleceği merak ediliyor. Başkan Erdoğan'ın ek gösterge düzenlemesiyle ilgili kritik açıklamalar yapması sonrası öğretmenler zamlı maaşlarını araştırmaya koyuldu. Kademe kademe öğretmen maaşlarını haberimizde derledik. Peki 1/1, 1/3, 2/1, 3/1, 4/1, 9/1, 6/1 öğretmen Temmuz maaşı kaç TL? Öğretmene 3600 ek gösterge zammı ne kadar? İşte 2022 öğretmen maaşları zammı ...
07.06.2022 10:40 - Son Güncelleme: 07.06.2022 10:41
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zamda! Memur ve emeklilerin yanı sıra öğretmenlere de Temmuz'da zam yapılacak. Bilindiği üzere öğretmen maaşları kademe ve dereceye göre değişkenlik gösteriyor. Peki 2022 1/1, 1/3, 2/1, 3/1, 4/1, 9/1, 3/1, 6/1 öğretmen Temmuz maaşı ne kadar, kaç TL olur? Öğretmene3600 ek gösterge zammı ne kadar? İşte kademe kademe ZAMLI maaşlar...
Memur ve emeklilere yılda iki kez zam yapılıyor. 2022 yılının Ocak ayında milyonlarca memur ek zamla birlikte 30.5 oranında zam almıştı. Öğretmenlere de yüzde 30.5 oranında zam yapılmıştı. Gözler bu kez ikinci zamda! Öğretmenler 2022 Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını araştırmaya başladı.