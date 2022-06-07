Öğretmene 3600 ek gösterge zammı ne kadar? 1/1, 1/3, 2/1, 3/1, 4/1 öğretmen maaşı kaç TL oldu? 2022 ZAMLI öğretmen maaşları!

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zamda! Memur ve emeklilerin yanı sıra öğretmenlere de Temmuz'da zam yapılacak. Bilindiği üzere öğretmen maaşları kademe ve dereceye göre değişkenlik gösteriyor. Peki 2022 1/1, 1/3, 2/1, 3/1, 4/1, 9/1, 3/1, 6/1 öğretmen Temmuz maaşı ne kadar, kaç TL olur? Öğretmene3600 ek gösterge zammı ne kadar? İşte kademe kademe ZAMLI maaşlar...