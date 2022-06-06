Yeni zamlı Emekli Polis maaşları: 3600 ek gösterge ile Polis maaşları ne kadar oldu? 3600 ek gösterge ile en düşük - en yüksek Polis maaş - ikramiye tablosu!
3600 ek gösterge kapsamında memur maaşlarına yapılacak zam oranı netlik kazanıyor. Bu kapsamda "Polis memuru maaşı ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Dereceye, hizmet yılına, ek ödemelere göre polis maaşları değişiklik göstermektedir. Peki, 3600 ek gösterge ile Polis maaşları ne kadar oldu? Yeni zamlı Emekli Polis maaşları kaç TL oldu? 3600 ek gösterge ile en düşük - en yüksek Polis maaş - ikramiye tablosu nasıl? İşte merak edilenler!
3600 ek gösterge çalışmalarında sona gelindi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin son dakika açıklama yaparak heyacanı arttırdı. Memurlar 3600 ek gösterge yasasının Meclis'ten geçip geçmediğini merak edip araştırıyor. Bu noktada arama motorlarında, "3600 ek gösterge ile Polis maaşları ne kadar oldu? Yeni zamlı Emekli Polis maaşları kaç TL oldu? 3600 ek gösterge ile en düşük - en yüksek Polis maaş - ikramiye tablosu nasıl? Sorusunu merak ederek araştırıyor. Haziran ayının ilk haftasını yaşadığımız şu günlerde bayram ettirecek bir müjde geldi. İşte yeni zamlı polis - emekli polis maaş tablosu!
3600 EK GÖSTERGE ÇIKTI MI?
''Bilindiği gibi uzunca bir süredir çalışan ve emekli memurlarımızla ilgili 3600 ek gösterge diye bilinen bir hazırlık yürütüyoruz. Nihayet bu çalışmayı tamamladık ve Meclisimizin takdirine sunma safhasına getirdik. Yarınki Kabine toplantımızın ardından yapacağımız Millete Sesleniş konuşmamızda bu hazırlığı detayları ile anlatacağım.
3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?
Ek göstergenin hangi meslek gruplarını kapsayacağı merak konusu olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kapsamın genişliği ile ilgili bir açıklama geldi. Erdoğan açıklamasında "Üzerinde çalıştığımız çalışma ile sadece 4 meslek grubunun değil 5 milyon memurumuzun tamamını kapsayacağının müjdesini vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.