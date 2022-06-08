Temmuz'da %39,67 zam! 8.688 TL! Asgari ücretli, memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine müjde! TÜİK TEFE TÜFE 6 aylık enflasyon ve fark HESABI ile...

Asgari ücrete 6 aylık enflasyon, yıllık 'enflasyon farkı' ile zam! % 39.67 ya da 24.75! İşsizlik maaşı, kıdem ve ihbar tazminatı, rapor parası, İŞKUR ve stajyer ödemeleri hepsi artıyor. 10 milyondan fazla kişiye bahar havası estirecek haber! Temmuz ayına artık sayılı günler kaldı. TÜİK'in Haziran enfasyon verileri açıklanacak. 6 aylık enflasyon oranı belli olduğunda memur emeklilere zam gelecek. Asgari ücretliler de kendileri için bir ara zam olup olmadığını merak ediyor. Bu noktada yeni açıklamaları ve gelişmeleri yakından takip ediyor. Asgari ücrete 2 formülden biri ile zam gelebilir. İşte bu formüllerin detayları ve Asgari ücretli, memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyon ve fark HESABI...