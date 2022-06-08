Ek göstergesi olmayanlara 600 puan jesti! Bu tarihte emekli olanlar yüksek ikramiye alacak! 2'li zam! Ortaokul, lise, 2 yıllık mezunlar...
Milyonlarca kişi bekliyordu ve açıklama geldi. 3600 ek gösterge herkesin yüzünü güldürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdelemişti! Kamuda ek göstergesi olmayan, 0-2200 ek göstergeli çalışan ve emekliler de düzenlemeden faydalanabilecek. Ortaokul, lise mezunu, iki yıllık üniversite bitirenlerin de cebine yansıyacak bu tarihi ek gösterge artış artışı 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek. Peki kim ne kadar alacak? Gelirlere nasıl yansıyacak? İşte meslek meslek yeni hesaplama ve 3600 ek göstergede son gelişmeler...
3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili son dakika gelişmesi! Bakanlık tarafından açıklanan tablo ile yeni maaşlar netleşti. Kuruşu kuşuna hesaplama yapıldı. Kamuda ek göstergesi olmayan, 0-2200 ek göstergeli 2 milyon 800 bin çalışan ve emekli bulunuyor. Memur ve emeklilerin yanı sıra ek göstergesi olmayanlara ve 0-2200 ek göstergelilere de güzel haber geldi. O kişiler de düzenlemeden yararlanacak. Belirtilen sınıfta yer alıp hiçbir ek göstergesi olmayanlara 600 ek gösterge verilecek.Yapılan düzenlemeler ortaokul, lise mezunu, iki yıllık üniversite bitirenleri de etkileyecek. Gelin detaylara birlikte bakalım...
2.5 saat süren Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm kamu çalışanlarının ek göstergesinin 600 puan artırıldığını söyledi. 3600 ek gösterge yılbaşından itibaren yürürlüğe girecek. 3600 Ek Gösterge ile ilgili bir çok soru gündemde yer almaya devam ediyor. Kimlerin göstergelerinin artacağı, ek göstergesi olmayanlare ne olacağı merak ediliyor. Ortaokul, lise, 2 yıllık mezunlar da araştırmalar yapıyor. İşte 3600 ek gösterge hakkında tüm bilgiler...