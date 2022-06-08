Ek göstergesi olmayanlara 600 puan jesti! Bu tarihte emekli olanlar yüksek ikramiye alacak! 2'li zam! Ortaokul, lise, 2 yıllık mezunlar...

3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili son dakika gelişmesi! Bakanlık tarafından açıklanan tablo ile yeni maaşlar netleşti. Kuruşu kuşuna hesaplama yapıldı. Kamuda ek göstergesi olmayan, 0-2200 ek göstergeli 2 milyon 800 bin çalışan ve emekli bulunuyor. Memur ve emeklilerin yanı sıra ek göstergesi olmayanlara ve 0-2200 ek göstergelilere de güzel haber geldi. O kişiler de düzenlemeden yararlanacak. Belirtilen sınıfta yer alıp hiçbir ek göstergesi olmayanlara 600 ek gösterge verilecek.Yapılan düzenlemeler ortaokul, lise mezunu, iki yıllık üniversite bitirenleri de etkileyecek. Gelin detaylara birlikte bakalım...