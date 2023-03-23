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Haberler Ekonomi Asgari ücrete %36 EK ZAM! 11.560 TL ara zam hesabı çıktı! Asgari ücretliye promosyon + bayram ikramiyesi yatacak mı? 3.750 TL artış...

Asgari ücrete %36 EK ZAM! 11.560 TL ara zam hesabı çıktı! Asgari ücretliye promosyon + bayram ikramiyesi yatacak mı? 3.750 TL artış...

En düşük emekli maaşları yapılan %36 ek zamla birlikte 7.500 TL'ye yükseldi. Başkan Erdoğan'ın emeklilere verdiği müjde sonrası gözler asgari ücret ve bayram ikramiyelerine çevrildi. Taban maaş artışı ile asgari ücretlilere ara zam gelip gelmeyeceği konusu gündeme geldi. Peki, yeni bir asgari ücret artışı olacak mı? Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? İşte son gelişmeler haberimizde...

takvim.com.tr
23.03.2023 18:33 - Son Güncelleme: 23.03.2023 18:40
Asgari ücrete %36 EK ZAM! 11.560 TL ara zam hesabı çıktı! Asgari ücretliye promosyon + bayram ikramiyesi yatacak mı? 3.750 TL artış....

Emekli maaşlarının artmasıyla birlikte asgari ücret için ara zam beklentisi arttı. Başkan Erdoğan, emekli taban maaşlarının 7.500 TL olduğunu açıkladı. Bu gelişmeler ışığında gözler asgari ücrete çevrilmiş oldu. Peki, asgari ücrete ek zam gelecek mi? Asgari ücretlilere bayram ikramiyesi verilecek mi? İşte merak edilen gelişmeler haberimizde...

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Asgari ücrete %36 EK ZAM! 11.560 TL ara zam hesabı çıktı! Asgari ücretliye promosyon + bayram ikramiyesi yatacak mı? 3.750 TL artış....

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olacak." ifadelerini kullanarak müjdeyi verdi.

Asgari ücrete %36 EK ZAM! 11.560 TL ara zam hesabı çıktı! Asgari ücretliye promosyon + bayram ikramiyesi yatacak mı? 3.750 TL artış....

Bu gelişme sonrası gözler asgari ücrete çevrildi. Ancak son 2 aylık enflasyon verileri dikkate alındığında asgari ücrete ara zam yapılması gündemde bulunmuyor.

Asgari ücrete %36 EK ZAM! 11.560 TL ara zam hesabı çıktı! Asgari ücretliye promosyon + bayram ikramiyesi yatacak mı? 3.750 TL artış....

Konuyla ilgili son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada "Bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Asgari ücrete %36 EK ZAM! 11.560 TL ara zam hesabı çıktı! Asgari ücretliye promosyon + bayram ikramiyesi yatacak mı? 3.750 TL artış....

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELİRSE...

Emeklilerin taban maaşı 7.500 TL'ye yükseldi. Böylelikle emekliye %36 ek zam yapılmış oldu. Eğer asgari ücrete de bu oranda zam yapılması düşünülürse 8.500 TL olan mevcut maaşlar 11.560 TL'ye yükselmiş olur.

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