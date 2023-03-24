Kök MAAŞ 15 bin TL + 2.500 TL sosyal yardım ödemesi! 700 bin kamu işçisine %45 zam + %15 Refah payı! Toplu İş Sözleşmesi için Meclis sayacı açıldı! 2 yıllık...
Kamudaki 700 bin işçinin zam oazarlığı hakkında aramalar hız kazandı. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, 700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde taban ücretlerin brüt 15 bin liraya yükseltilmesini talep etti. Bütün ücretlere %15 refah payı ilave edilmesi ve birinci 6 ay yüzde 45 zam yapılması talebinde bulundu. Peki, Kamu işçi maaşlarına zam geldi mi? 700 bin kamu işçisinin maaşı kaç TL olacak? İşte detaylar...
24.03.2023 11:42 - Son Güncelleme: 24.03.2023 11:45
700 bin kamu işçisini ilgilendiren maaş zammında yeni gelişmeler yaşanıyor. Kamu işçilerinin merakla beklediği toplu iş sözleşmesi için talepler belli oldu. Peki, kamu işçisi maaşları ne kadar olacak? Kamu işçisi maaş zammı açıklandı mı? En düşük kamu işçisi maaşı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...
Kamudaki 700 bin işçinin zam pazarlığında trafik hızlanırken TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde zam talebi belli oldu.
2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri, karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiriyor.