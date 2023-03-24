Kök MAAŞ 15 bin TL + 2.500 TL sosyal yardım ödemesi! 700 bin kamu işçisine %45 zam + %15 Refah payı! Toplu İş Sözleşmesi için Meclis sayacı açıldı! 2 yıllık...

700 bin kamu işçisini ilgilendiren maaş zammında yeni gelişmeler yaşanıyor. Kamu işçilerinin merakla beklediği toplu iş sözleşmesi için talepler belli oldu. Peki, kamu işçisi maaşları ne kadar olacak? Kamu işçisi maaş zammı açıklandı mı? En düşük kamu işçisi maaşı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...