Asgari ücrete 1.687 TL’lik son ayar! 6 aylık TEFE TÜFE ve Prim dopingi! %40 zamla 5.940 TL’yi bulacak! Zam tarihi belli oldu! 1 TEMMUZ’DA...

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, önümüzdeki günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile bu işin taraflarıyla bir toplantı yapılacağını, bununla ilgili önümüzdeki günlerde bize bir haber vereceğini belirtti.