Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 20-35 yaş arası KPSS 70 puanla uzman yardımcısı arıyor! Kamuya 12 ilde 650 personel alacak! İşte şartlar...

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yönetiminde hizmet vermeye devam eden Gelir İdaresi Başkanlığı, eksik kadrolarını belirleyerek ilana çıktı. Kamu kurumu tarafından detayları paylaşılmış olan personel alımı ilanı aracılığı ile yüzlerce personelin istihdam edileceği bildirildi. İşte 2022 Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı ilanına ilişkin bilinmesi gereken tüm detayları içeren haberin devamı...