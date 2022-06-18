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Haberler Ekonomi Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 20-35 yaş arası KPSS 70 puanla uzman yardımcısı arıyor! Kamuya 12 ilde 650 personel alacak! İşte şartlar...

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 20-35 yaş arası KPSS 70 puanla uzman yardımcısı arıyor! Kamuya 12 ilde 650 personel alacak! İşte şartlar...

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yönetiminde hizmet vermeye devam eden Gelir İdaresi Başkanlığı, eksik kadrolarını belirleyerek ilana çıktı. Kamu kurumu tarafından detayları paylaşılmış olan personel alımı ilanı aracılığı ile yüzlerce personelin istihdam edileceği bildirildi. İşte 2022 Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı ilanına ilişkin bilinmesi gereken tüm detayları içeren haberin devamı...

18.06.2022 09:49 - Son Güncelleme: 18.06.2022 09:50
Kamuya 12 ilde 650 personel alacak! Gelir İdaresi Başkanlığı GİB 20-35 yaş arası KPSS 70 puanla uzman yardımcısı arıyor! İşte şartlar...

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yönetiminde hizmet vermeye devam eden Gelir İdaresi Başkanlığı, eksik kadrolarını belirleyerek ilana çıktı. Kamu kurumu tarafından detayları paylaşılmış olan personel alımı ilanı aracılığı ile yüzlerce personelin istihdam edileceği bildirildi. İşte 2022 Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı ilanına ilişkin bilinmesi gereken tüm detayları içeren haberin devamı...

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Kamuya 12 ilde 650 personel alacak! Gelir İdaresi Başkanlığı GİB 20-35 yaş arası KPSS 70 puanla uzman yardımcısı arıyor! İşte şartlar...

Vatandaşların personel alımı ilanı kapsamında yapmış oldukları personel alımı ilanı araştırmalarına, bugün itibari ile Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan olumlu yanıt geldi.

Kamuya 12 ilde 650 personel alacak! Gelir İdaresi Başkanlığı GİB 20-35 yaş arası KPSS 70 puanla uzman yardımcısı arıyor! İşte şartlar...

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olan Gelir İdaresi Başkanlığı, eksik kadrolarını belirleyerek personel alımı ilanını yayınladı.

Kamuya 12 ilde 650 personel alacak! Gelir İdaresi Başkanlığı GİB 20-35 yaş arası KPSS 70 puanla uzman yardımcısı arıyor! İşte şartlar...

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan Güncel Personel Alımı İlanı!

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmenin hayalini kuran adayları sevindiren kamu personel alımı ilanı, yeni gün ile birlikte Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan geldi.

Kamuya 12 ilde 650 personel alacak! Gelir İdaresi Başkanlığı GİB 20-35 yaş arası KPSS 70 puanla uzman yardımcısı arıyor! İşte şartlar...

Kamu kurumu "gelir uzman yardımcısı" pozisyonu için 650 kişilik alımın olacağını belirtti. Personel alımı yapılacak olan iller ve illerde istihdam edilecek kişi sayıları şu şekilde açıklandı:

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