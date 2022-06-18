Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 20-35 yaş arası KPSS 70 puanla uzman yardımcısı arıyor! Kamuya 12 ilde 650 personel alacak! İşte şartlar...
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yönetiminde hizmet vermeye devam eden Gelir İdaresi Başkanlığı, eksik kadrolarını belirleyerek ilana çıktı. Kamu kurumu tarafından detayları paylaşılmış olan personel alımı ilanı aracılığı ile yüzlerce personelin istihdam edileceği bildirildi. İşte 2022 Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı ilanına ilişkin bilinmesi gereken tüm detayları içeren haberin devamı...
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yönetiminde hizmet vermeye devam eden Gelir İdaresi Başkanlığı, eksik kadrolarını belirleyerek ilana çıktı. Kamu kurumu tarafından detayları paylaşılmış olan personel alımı ilanı aracılığı ile yüzlerce personelin istihdam edileceği bildirildi. İşte 2022 Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı ilanına ilişkin bilinmesi gereken tüm detayları içeren haberin devamı...
Vatandaşların personel alımı ilanı kapsamında yapmış oldukları personel alımı ilanı araştırmalarına, bugün itibari ile Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan olumlu yanıt geldi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olan Gelir İdaresi Başkanlığı, eksik kadrolarını belirleyerek personel alımı ilanını yayınladı.
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan Güncel Personel Alımı İlanı!
Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmenin hayalini kuran adayları sevindiren kamu personel alımı ilanı, yeni gün ile birlikte Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan geldi.