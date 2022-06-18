15 yaşını doldurma şartı bulunuyor! Kadınlara 400 TL ödeme müjdesi! Başvurular 2 yerden birine yapılıyor! 81 ilde var! Ödemeler...
2022 yılında İŞKUR, aktif işgücü programları kapsamında mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, girişimcilik eğitim programları ve toplum yararına programlar uygulamaya devam ediyor. Bu programlar ile kursiyerlere ödemeler de yapılıyor. Sanayi sektöründeki işbaşı eğitim programına katılan annelere, harçlığın yanı sıra bir de aylık 400 lira bakım desteği sağlanıyor. Başvurular 2 yerden birine yapılabiliyor. 81 ile müjde!
Kadınlara aylık olarak 400 TL ödeme yapılacak. Açıklama resmi! Milyonları yakından ilgilendiriyor! Başvurular 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine yapılabiliyor. 15 yaşını tamamlamış olmak şartıyla yapılan bu ödemelerden yalnızca kadınlar yararlanabiliyor. 2022 yılında vatandaşlara destek ödemeleri her kalemde devam ediyor. Son olarak İŞKUR 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği müjdesi verdi. Başvuru şartları ve diğer tüm detaylar haberimizde...
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 'ndan 400 TL ödeme! Öncelikle şunu belirtelim ödemeden yararlanmak isteyenlerin ilk olarak 15 yaş şartını doldurmuş olması gerekiyor. İŞKUR'un kurslarına katılanlara ödemeler yaptığını artık bilmeyen yok. Ancak kimlere ne kadar verildiği kafalarda soru işareti.