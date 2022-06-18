15 yaşını doldurma şartı bulunuyor! Kadınlara 400 TL ödeme müjdesi! Başvurular 2 yerden birine yapılıyor! 81 ilde var! Ödemeler...

Kadınlara aylık olarak 400 TL ödeme yapılacak. Açıklama resmi! Milyonları yakından ilgilendiriyor! Başvurular 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine yapılabiliyor. 15 yaşını tamamlamış olmak şartıyla yapılan bu ödemelerden yalnızca kadınlar yararlanabiliyor. 2022 yılında vatandaşlara destek ödemeleri her kalemde devam ediyor. Son olarak İŞKUR 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği müjdesi verdi. Başvuru şartları ve diğer tüm detaylar haberimizde...