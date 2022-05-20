Asgari ücrete 1.000 TL prim etkisi formülü! 3 ayak değerlendirilecek: İşçi, kamu, özel sektör! 6 aylık enflasyon zammı gelecek mi? 5.500 TL minvalinde...

Asgari ücret zammı hakkında araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Temmuz yaklaşırken akıllarda, "asgari ücrete 2. zam gelecek mi?" sorusu yer ediniyor. Bunun için çeşitli formüller konuşulmaya başlandı. Bunlardan biri de prim etkisi formülü. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "Prim etkisinden arındırılarak yani primin yükünün bir kısmını devlet alarak asgari ücrete böyle bir zam yapılabilir ki burada yaklaşık 1.000 lira kadar da bir prim yükünden bahsediyoruz." dedi. Peki, asgari ücrete ara zam var mı? Asgari ücret kaç TL olacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde!