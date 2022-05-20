Dikiş tutturmaya çalışıyor! En az 1200 - 1450 lira arası... Altın fiyatlarını duyan kuyumcuya koştu! Uzman isimden gram altın için baş döndürecek öngörü!
22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın yorumları vatandaşın sık sık takip ettiği konulardan birisi olarak Piyasa uzmanları tarafından yapılan altın yorumları büyük önemle takip ediliyor. Halk arasında 'Yastık altı yatırımı' olarak bilinen altın fiyatlarında iniş çıkış sürerken gözler analistlerin yaptığı yorumlara odaklandı. Altın fiyatları Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrasında baskı altında kalmaya devem ediyor. Peki, altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın yorumları!
Son zamanlarda inişli çıkışlı bir seyir izleyen altın fiyatlarında yaşanan değişimler heyecanla takip ediliyor. 1 2 aylık periyotta yatırımcısını şaşırtmaya devam eden altın fiyatlarının ne yöne gideceği merak uyandırıyor. Altın fiyatlarının çizdiği grafik yatırımcısını şaşırtmaya devam ederken piyasada yeni gelişmeler yaşandı. Peki, altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın yorumları!
Altın fiyatlarında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün gerçekleştirdiği 'şahin' açıklamaları sonrası baskı devam ediyor. Başkan Powell verdiği mülakatta şahin tavrını sürdürürken, "Enflasyonun net ve inandırıcı bir şekilde düştüğünü görmemiz gerekiyor. Bunu göremezsek, o zaman daha agresif hareket etmeyi düşünmemiz gerekecek" şeklinde değerlendirdi.
Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 14-15 Haziran'da yapılacak. Gedik Yatırım Araştırma Müdürü Onurcan Bal, "Fed agresif tutumunu ve dolar değer kazanımını sürdürdüğü müddetçe ons altın üzerindeki baskının devam edebileceği ve olası yükselişlerin tepki mahiyetinde kalabileceği göz önünde bulundurulmalıdır" şeklinde değerlendirdi.