Dikiş tutturmaya çalışıyor! En az 1200 - 1450 lira arası... Altın fiyatlarını duyan kuyumcuya koştu! Uzman isimden gram altın için baş döndürecek öngörü!

Altın fiyatlarında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün gerçekleştirdiği 'şahin' açıklamaları sonrası baskı devam ediyor. Başkan Powell verdiği mülakatta şahin tavrını sürdürürken, "Enflasyonun net ve inandırıcı bir şekilde düştüğünü görmemiz gerekiyor. Bunu göremezsek, o zaman daha agresif hareket etmeyi düşünmemiz gerekecek" şeklinde değerlendirdi.