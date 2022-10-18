Ocak 2023 yeni BRÜT ve NET asgari ücret TABLOSU! TÜİK TEFE TÜFE 6 aylık enflasyonla 1,2,3,4 çocuklu çalışan... %40'lık zam + 7.500 lira üzeri maaş!
Milyonlarca asgari ücretli çalışanın gözü Kasım ve Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun vereceği kararda. Temmuz ayında yapılan yüzde 30'luk zamla birlikte 4.253 lira olan net asgari ücret 5.500 TL olmuştu. Şimdi 2023 Ocak ayında yapılacak zam için heyecanla bekleniyor. Bugüne kadar yapılan asgari ücret zamlarına bakıldığında bir önceki yılın enflasyon oranının üzerinde artış yapıldığı görülüyor. Peki TÜİK TEFE TÜFE 6 aylık enflasyonla 1,2,3,4 çocuklu çalışanın maaşı ne kadar olacak? Asgari ücret 2023 yılında ne kadar, kaç TL olacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammına ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte detaylar!
Ocak 2023 asgari ücret zammı için hesaplamalar yapıldı. Son gelişmeler yakından takip edilirken formüller dikkat çekiyor. Öte yandan uzmanlar %40'lık bir zam oranı bekliyor. 17 Ekim 2022 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret zammı ile dikkat çeken ifadeler şu ifadeleri kullandı: "Aralık ayında yapacağımız zam ile enflasyonun vatandaşlarımız üzerinde yarattığı tahribatı ortadan kaldıracağız. En kapsamlı müdahaleyi yapacağız." Peki asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?
17 EKİM 2022 ASGARİ ÜCRET HABERLERİ: PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR
2023'e doğru şehir buluşmaları Afyonkarahisar programında konuşan Vedat Bilgin, 7 milyonun üzerinde çalışanı ilgilendiren asgari ücret açıklaması yaptı.
Bakan Bilgin'in yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde asgari ücret artışına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i işaret ederek, "İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Erdoğan, asgari ücret artışına ilişkin soruya ilişkin şunları kaydetti;
"Şu anda bu konuyla ilgili çalışmaları başta Vedat hocamız olmak üzere arkadaşlarımız yapıyorlar. İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum. Ama biz, havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız ki zihinlere iyi yerleşsin."