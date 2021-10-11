Asgari ücret zammı son dakika açıklandı mı? 2022 emekli memur asgari ücret zammı kaç TL olacak? Asgari ücret desteği ne kadar?

2022 yılında asgari ücrete yapılacak olan zam oranları her sene olduğu gibi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda belirlenecek. Ancak 2022 asgari ücret zammını belirleyecek olan ilk toplantının tarihi henüz netleşmedi. Şimdi ise milyonlarca işçi ve işveren de 2022 asgari ücret zammı ne kadar olur sorusunun yanıtını aramakta.