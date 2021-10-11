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Haberler Ekonomi Ucuz emeklilik fırsatı! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank’tan 36 ay vadeli kredi ile emekli ol! Ucuz emeklilik için nereye başvurulacak?

Ucuz emeklilik fırsatı! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank’tan 36 ay vadeli kredi ile emekli ol! Ucuz emeklilik için nereye başvurulacak?

Milyonlarca çalışan işe girdiği ilk günden itibaren emekli olacağı günün hayalini kuruyor. Bazı çalışanlar prim borcunu ödeyemediği için emekli olamıyor. Son düzenlemelere göre sigortalılık süresini dolduranlar yapılandırma yasası kapsamında daha az para yatırarak sigortalılık dönemini canlandırabilecek. Başvurular 1 Kasım'da biterken Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank'tan 36 ay vadeli kredi fırsatı da sunuluyor.

11.10.2021 09:22 - Son Güncelleme: 11.10.2021 09:22
Ucuz emeklilik fırsatı! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank’tan 36 ay vadeli kredi ile emekli ol! Ucuz emeklilik için nereye başvurulacak?

Vergi, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) prim borcu, trafik cezası başta olmak üzere devlete olan çeşitli borçların yeniden yapılandırılarak peşin ya da taksitle ödenmesine imkan sağlayan '7326 sayılı yasa (yapılandırma yasası)' kapsamında 1 Temmuz'da başlayan başvurular, 30 Eylül'de sona ermişti.

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Ucuz emeklilik fırsatı! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank’tan 36 ay vadeli kredi ile emekli ol! Ucuz emeklilik için nereye başvurulacak?

Posta'da yer alan habere göre bu dönemde SGK'ya 1 milyon 190 bin borçlu, toplam 61 milyar liralık yapılandırma başvurusunda bulundu. Toplam 1.6 milyar lira da tahsilat yapıldı.

Ucuz emeklilik fırsatı! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank’tan 36 ay vadeli kredi ile emekli ol! Ucuz emeklilik için nereye başvurulacak?

BAŞVURU NEREYE?
Ancak geçmişe dönük prim borcu olan ve borcu nedeniyle primleri dondurulan yüz binlerce Bağkur'lu (4B) için fırsat ise hâlâ sürüyor.

Ucuz emeklilik fırsatı! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank’tan 36 ay vadeli kredi ile emekli ol! Ucuz emeklilik için nereye başvurulacak?

9 Haziran 2021'de yürürlüğe giren yasadan yararlanarak ihya (canlandırma) borçlarını yapılandırmak isteyen Bağkur'lu, 1 Kasım 2021'e kadar başvurabilir.

Ucuz emeklilik fırsatı! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank’tan 36 ay vadeli kredi ile emekli ol! Ucuz emeklilik için nereye başvurulacak?

Durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyasına ilişkin başvurular, sigortalılık dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine yapılıyor.

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