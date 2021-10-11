Ucuz emeklilik fırsatı! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank’tan 36 ay vadeli kredi ile emekli ol! Ucuz emeklilik için nereye başvurulacak?
Milyonlarca çalışan işe girdiği ilk günden itibaren emekli olacağı günün hayalini kuruyor. Bazı çalışanlar prim borcunu ödeyemediği için emekli olamıyor. Son düzenlemelere göre sigortalılık süresini dolduranlar yapılandırma yasası kapsamında daha az para yatırarak sigortalılık dönemini canlandırabilecek. Başvurular 1 Kasım'da biterken Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank'tan 36 ay vadeli kredi fırsatı da sunuluyor.
11.10.2021 09:22
- Son Güncelleme: 11.10.2021 09:22
Vergi, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) prim borcu, trafik cezası başta olmak üzere devlete olan çeşitli borçların yeniden yapılandırılarak peşin ya da taksitle ödenmesine imkan sağlayan '7326 sayılı yasa (yapılandırma yasası)' kapsamında 1 Temmuz'da başlayan başvurular, 30 Eylül'de sona ermişti.
Posta'da yer alan habere göre bu dönemde SGK'ya 1 milyon 190 bin borçlu, toplam 61 milyar liralık yapılandırma başvurusunda bulundu. Toplam 1.6 milyar lira da tahsilat yapıldı.